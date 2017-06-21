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21 Haziran 2017 22:19

Efsane başkandan efsane kadroya iftar

Orduspor’un Süper Lig’de fırtına gibi estiği yılların kulüp başkanı Ergin Karlıbel, Ordulular’a o unutulmaz günleri yaşatan futbolcuları bir araya getirerek iftar yemeği verdi.

Efsane başkandan efsane kadroya iftar

21 Haziran 2017 22:19


Ergin Karlıbel’in Orduspor’da kulüp başkanlığı yaptığı 1976-80 yılları arasında 2. Lig’de şampiyon olarak Süper Lig’e çıkma başarısını gösteren, ardından başarılı sezonlar geçirerek 3 büyüklere kök söktüren, UEFA Kupası’nda Türkiye’yi temsil eden, Türkiye Kupası’nda Beşiktaş ile final oynayan ’efsane kadro’ iftar yemeğinde bir araya geldi. Atlıhan Otel’de gerçekleştirilen iftar yemeğine efsane kadrodan futbolcular Üstün Türközer, Güven Türközer, Erol Aydoğdu (Pele Erol), Yener Çelik, Turgay Güney (Çakal Turgay), Salih Aydoğan, Şükrü Bekiroğlu, Hikmet Bacınoğlu, Osman Çol, Hikmet Bacınoğlu’nun yanı sıra Turgut Kır, Sinan Bayraktar, Ali Şahin, Metin Akçevre, Atilla Yücel, Ali Göztepe, Fikret Ayabakan, Gürhan Bacınoğlu, Sebahattin Döner, masör ve malzemeciler katılırken, o dönemin teknik direktörü olan merhum Necip Cemal Gökalp hayırla yad edildi.


İftar yemeğinde hasret gideren efsane futbolcu ve yöneticiler eski Başkan Karlıbel’e bu inceliğinden dolayı teşekkür ettiler. O dönemde forma giyip de rahatsızlıkları veya mazeretleri sebebiyle yemeğe katılamayanları futbolcuları da aralarında görmüş gibi kabul ettiklerini, vefat edenleri de hayırla yad ettiklerini belirten eski kulüp başkanı Ergin Karlıbel, "O dönemde Ordululara, Orduspor’un bir marka olduğunu göstermiştik. Dilerim ki, Orduspor içinde bulunduğu bugünkü durumdan kurtulur ve eski günlerine döner ve daha güzel günleri yaşarız” diye konuştu.




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