Eğitimcilerden Danıştay'a ‘Andımız' tepkisi

Eğitim-Bir-Sen Ordu Şube Başkanı İsmail Çelenk, Danıştay'ın ‘Andımız'ı kaldıran yönetmelik hükmünü iptal etmesine tepki göstererek, “Danıştay'ın vermiş olduğu karar hukukun evrensel ilkelerini gözardı ederek toplumsal birliğe ağır bir darbe vurmuştur” dedi.

Danıştay'ının verdiği kararın pedagojik veya hukuki hiçbir dayanağı olmadığını, ülke gerçekliği ve toplumsal mutabakat bir yana uluslararası hukuk ve Anayasa'nın dahi görmezden gelindiğini kaydeden Çelenk, şu açıklamayı yaptı:

“Danıştay vermiş olduğu kararda, temel hak ve özgürlüklerin askıya alındığı, darbe dönemi anayasalarıyla şekillenen eski Türkiye'nin ezberlerini gerekçe olarak sunmuş, hukukun evrensel ilkelerini gözardı ederek toplumsal birliğe ağır bir darbe vurmuştur. Dayatmacı, ayrımcı, dışlayıcı, Türkiye'nin taraf olduğu başta Çocuk Hakları Sözleşmesi olmak üzere birçok uluslararası sözleşmeye ve doğal hukuka aykırı, eski Türkiye'nin en önemli vasfı olan toplum mühendisliğinin tezahürü, farklılıkları yok sayan hatta zor kullanarak değiştiren, tektipleştirme politikasının esas alındığı, militarist toplum kurma özleminin ürünü olan andımızın tekrar hortlatılması sonucunu doğuracak bu kararı kabul etmediğimizi dile getiriyor; itiraz mercinin adaleti ve hukuku tesis edeceğine olan inancımızı koruyoruz.”

Bu karar ile yargıyı askeri darbelerle şekillendirilen müesses nizamın temsilcisi konumuna indirgeyen eski Türkiye alışkanlıklarının halen devam ettiğinin görüldüğünü vurgulayan Çelenk, “Buradan Cumhurbaşkanına ve Milli Eğitim Bakanlığına 2013'te verdikleri bu kararın arkasında durma çağrısı yapıyoruz. Bu konuda sorumluluk siyasi iradenindir. Danıştay'ın aldığı ideolojik nitelikteki bu karar öncelikle toplumsal barışa ve siyasi iradeye yönelik bir girişimdir. Bu antidemokratik ve evrensel hukuka aykırı karara tepkisiz kalınmamalı, Andımız'ın kaldırılması kararının arkasında durulmalı, insan hakları ve demokrasi alanında elde edilen toplumsal kazanımlar kararlıkla korunmalıdır” diye konuştu.