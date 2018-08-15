‘Ekmeğini Çöpten Kazan’ projesine yoğun ilgi

Pilot bölgelerden biri olan İpekyolu Mahallesi’nde hazırlanan geri dönüşüm ofisinin ve projenin resmi açılışı gerçekleştirildi. Proje kapsamında vatandaşlara verilen Çevre Kart ile evsel atıkların dışında geri dönüşümü mümkün olan atıklar toplanarak karşılığında vatandaşlar, ekmek ihtiyacını karşılayarak ev ekonomisine katkı sağlıyor.

5 kilo geri dönüşüm 1 ekmek

Puan usulü çalışan sistem ile vatandaşların kartlarında her bir kilogram geri dönüşüm atıkları için puan toplanıyor. 5 kilogram geri dönüşüm atığı 100 puan olurken, bu puanın karşılığı 1 liraya denk geliyor. Bu puanlarla da vatandaşlar istedikleri zaman anlaşmalı fırınlardan ekmek alabiliyorlar.

Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, projeyi Fevzi Çakmak Mahallesi’nde başlattıklarını söyledi. Çamyar, “Şehrin batı yakasındaki 16 blokta apartman yöneticileri ve kapıcılarıyla yapmış olduğumuz toplantıda evde kağıt, cam ve plastiği bir poşete, evsel atıkları da ayrı bir poşete koyarak getirdiklerinde geri dönüşüm firmamız bu atıkları satın alıyor. Şehrin doğu bloğunda pilot bölge olarak Fevzi Çakmak Mahallesi’ni seçtik ve vatandaşlarımıza bu kartlardan dağıttık. Devamında Gürecülü, İpekyolu ve Bayramca mahallelerimiz sistemin içine dahil ettik. Bugün itibariyle de bu noktanın açılışını yapıyoruz” dedi.

1,5 ayda 3 bin ekmek alındı

Projenin 1 buçuk aydır devam ettiğini söyleyen Başkan Ahmet Çamyar, “Bu proje sayesinde vatandaşlarımız 3 bin adet ekmek alımı yaptılar. Bunu Ünye’nin 18 mahallesine yaygınlaştırıp çevreye ve ekonomiye katkı sağlayacağız” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan Sıfır Atık projesine en hızlı geçen kurumlardan birinin Ünye Belediyesi olduğunun da altını çizen Belediye Başkanı Çamyar, konuşmasını şöyle tamamladı:

“Bu proje aslında bunun bir ayağı oluyor. Şimdiye kadar 40 ton çöpü geri dönüşümle ekonomiye kazandırdık. 18 mahalle devreye girdiğinde çok daha fazla geri dönüşüm sağlayıp milli servete katkıda bulunacağız.”

Açılış törenine, Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, Ziraat Odası Başkanı Osman Sarıkahraman, Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri, belediye birim müdürleri ve personeli ile vatandaşlar katıldı.