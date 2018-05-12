Ekonomi Bakanlığı kurmayları Ordu’da

Ordu’da düzenlenen toplantıda Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Ali Kılıçkaya, Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Erbülent Kurşun, Ekonomi Bakanlığı Ürün Güvenliği Denetimi Daire Başkanı Özge Akkız, Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama Yatırımlar Dairesi Başkanı Hasan Aslan Akpınar Ordulu iş adamları ile bir araya geldi.

Toplantıda konuşan Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Ali Kılıçkaya, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi’nin talimatları ile tüm birimleriyle iki günlüğüne Ordu’ya geldiklerini belirtti. Ordu’da yaklaşık 20 orta ve büyük firmayı ziyaret ettiklerini belirten Kılıçkaya, “Yaptığımız ziyaretlerde hem firmalarımızın dertlerini dinlemeye çalıştık, hem de elimizden geldiği, dilimizin döndüğü ölçüde, kendi imkânlarımızı, bakanlığımızın sunduğu fırsatları firmalarımıza anlatmaya çalıştık. Dün ve bugün yaptığımız ziyaretler esnasında aldığımız sorunları çözülmesi noktasında gerekli çalışmaları başlatacağız. Çünkü derdimiz ortak, derdimiz bir, hepimizin tek derdi daha iyi bir ülkeye kavuşmak, bunun içinde daha çok ihracatın olması lazım, daha çok yatırımın olması lazım. Biz de ihracattan sorumlu bir bakanlık olarak, yatırımlardan sorumlu bir bakanlık olarak bunu koordine etmeye çalışıyoruz. Ordu’ya yaptığımız bu son ziyaretti. Ülke genelinde son bir yılda yaklaşık 2 bin 100 firmamızı ziyaret ederek bilgi topladık. Topladığımız bu bilgileri Ekonomi Bakanımız Nihat Zeybekçi’ye ileteceğiz” dedi.

Toplantıda Ekonomi Bakanlığının firmalara teşvikleri, faydaları ve organizasyonları konularında bir sunum gerçekleştirildi.