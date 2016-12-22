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22 Aralık 2016 10:28

Elif-Der’den Halep’e yardım eli

Elif-Der’den Halep’e yardım eli

22 Aralık 2016 10:28

Elif Sosyal Yardımlaşma Derneği(Elif-Der) ile İnsani Yardım Vakfı (IHH) arasında işbirliği protokolü imzalandı.
Elif-Der Başkanı olan ve aynı zamanda Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz’ın eşi Yeter Yılmaz ile IHH Ordu İl Başkan Yardımcısı Ahmet Çoruh arasında işbirliği protokolü imzalanarak yürürlüğe girdi. Elif-Der Başkanı Yeter Yılmaz, ilk etapta Halep’e bir yardım eli uzatmak için kermes düzenleyeceklerini belirtti. Yılmaz, “Derneğimizin öncülüğünde Tahıl Pazarı’nda 23 Aralık Cuma saat 11.00’de Ordu’daki dernek ve STK’ların da katılacağı bir kermes düzenleyeceğiz. Kermes 23-30 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek. Kermesten elde edilecek gelirin tamamı ile Halep’e ihtiyaç malzemeleri alınacak ve IHH’nın tırlarıyla direkt ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak” dedi.



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