Elma ağaçları sonbaharda çiçek açtı

Sonbahar mevsiminin gelmesiyle birlikte ağaçlar yapraklarını dökmeye başlarken, Ordu'daki bazı meyve ağaçları yeniden filizlenerek çiçek açtı.

Sonbaharı mevsiminin gelmesi ile birlikte sararan yapraklar dökülürken, güneşli seyreden hava sıcaklıkları meyve ağaçlarının dengesini şaşırttı. Ordu'nun Kumru ilçesinde aylar öncesinden meyve vermeye başlayan bazı elma ağaçlarının, sonbaharda yeniden filizlenip çiçek açması görenleri şaşırttı. Elma ağacının dallarındaki meyveler olgunlaşırken, bazı dallarda yeniden açan çiçekler, görenlerin dikkatini çekti.