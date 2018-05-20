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20 Mayıs 2018 08:13

Elma Kaya Şelalesi görenleri cezbediyor

Ordu’nun Kabadüz ilçesinde Elma Kaya Şelalesi güzelliğiyle görenleri cezbediyor.

Elma Kaya Şelalesi görenleri cezbediyor

20 Mayıs 2018 08:13


Kabadüz ilçesinde doğal güzelliğiyle öne çıkan Çambaşı Yaylası’nın hemen altında yer alan Gölardı Ormanları içinde bulunan Elma Kaya Şelalesi 20 metreden dökülen sularıyla ziyaretçilerini büyülüyor.


İlçe merkezine 25 kilometre uzaklıkta Görardı Ormanları içindeki şelalede kırmızı benekli alabalıklar bulunuyor.


Şelale, yemyeşil bitki örtüsüyle derin Gölardı Ormanları içinde 20 metreden dökülerek bambaşka bir güzellik oluşturuyor.


Şelalenin eşsiz manzarasında fotoğraf çekmek için bölgeye gelen ziyaretçiler, doyumsuz tabiatın tadını çıkartıyor.




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