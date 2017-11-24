Emekli 3 öğretmen miniklerin sırasında

Din eğitim sınıfında bulunan öğretmenlerin düzenlediği etkinliğe katılan üç emekli öğretmen, 105 minikle ilgilenerek eski günlerindeki anılarını tazeledi. 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde farklı duygular yaşadığını ifade eden emekli Öğretmen Nermin Günçavdı, “Bizim dönemimizde böyle sınıflar yoktu. Şimdiki çocuklar çok şanslı. Buradaki sınıflarımız gayet güzel. Ufak öğrencilerimizin hazırladığı bu etkinlikte Öğretmenler Günü’nde duygularım yeniden tazelendi. Bizi unutmamaları hepimizi mutlu etti” dedi.

Eşi ile beraber aynı öğretmenlik mesleğinden emekli olan Enver Günçavdı ise, “42 yıl sürdürdüğüm öğretmenlik hayatımda yıllar sonra buluştuğum minik öğrencilerimizle olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Ben eşimle beraber aynı görevi yaptığım için çok mutluyum” diye konuştu.

Emekli Öğretmen Mustafa Recepoğlu, “40 sene yaptığım öğretmenlik mesleği içerisinde minik öğrencilerimizle beraber bir arada olmanın ayrı bir mutluluğu var. Öğretmenlik hayatım boyunca bu dün yaşadığım öğretmenlik duygusunu bu günde miniklerle beraber yaşıyorum” şeklinde konuştu. Okul Yöneticisi Hacer başaran ise, “Bugün bizleri ziyaret ederek onurlandıran öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Çocukların ilgisinin yoğun olduğu etkinlikte emekli öğretmenler miniklerin arasına karışarak o duyguları tekrar yaşadı.