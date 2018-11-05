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Emekli öğretmen köyündeki meyveleri ekonomiye kazandırdı

Ordu’da çevresindeki tonlarca meyvenin ziyan olmasına üzülen emekli öğretmen, geliştirdiği yöntemle çok kısa süre içinde meyve suyu ve pekmez elde ediyor.

Ordu'da çevresindeki tonlarca meyvenin ziyan olmasına üzülen emekli öğretmen, geliştirdiği yöntemle çok kısa süre içinde meyve suyu ve pekmez elde ediyor.


Kabadüz ilçesinde güler yüzlü kişiliğiyle tanınan emekli öğretmen Telat Öner, etrafına örnek olmakla kalmıyor, tonlarca elma ve armuttu pekmez yaparak ekonomiye kazandırıyor. İlçenin Kirazdere Mahallesi'nde yaşayan emekli öğretmen Telat Öner, öncesinde mahallesindeki yetişen tonlarca armut ve elmanın ziyan olmasına çok üzüldüğünü dile getirdi.


Meyveleri ekonomiye kazandırmanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Öner, "Emekli olduktan sonra mahallemde tonlarca olan elma ve armutların ziyan olmasına gönlüm razı olmadı. Meyvelerin hep ekonomiye kazandırılmasını istedim. Geliştirdiğim sistemle 500 kilo meyveyi bir saatte öz suyunu alarak meyve suyu ve pekmez yapmak için kısa sürede hazır hale getiriyorum. Bu sistemle kişi günde 50 kilo pekmezi çok rahat elde edebilir. Çevremde herkesin bu sisteme sahip olarak meyvelerini ekonomiye kazandırmalarını gönülden arzuluyorum" dedi.

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