Emekli öğretmenin rölyef merakı

Ünye Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nde eğitim aldıktan sonra 30 eserini sergileyen emekli öğretmen Selami Ak, "Emekli olduktan sonra kağıt rölyef resim sanatına ilgi duymaya başladım. Beş yıldır resim çalışmaları yapıyorum. Yapmış olduğum ürünleri bugün Ünye Ticaret Borsası salonunda sergiliyorum. Ressam olmak şart değil, bu bir gönül işidir. Azimle çalışarak sonunda başaracağımı düşünerek bu işe başladım. 5 yıl önce halk eğitim merkezinde kursa gitmiştim. Orada birini resim yaparken gördüm ve ben de merak ederek resim yapmaya başladım" dedi.

Düzenlenen sergi ise 20 gün boyunca Ünye Ticaret Borsasının salonunda halka açık olacak.