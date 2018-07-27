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27 Temmuz 2018 13:44

Emekli öğretmenin rölyef merakı

Ordu’nun Ünye ilçesinde 60 yaşındaki emekli öğretmen Selami Ak 5 yıl boyunca hazırlamış olduğu rölyef resimleri Ünye Ticaret Borsası salonunda sergiye dönüştürdü.

Emekli öğretmenin rölyef merakı

27 Temmuz 2018 13:44


Ünye Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nde eğitim aldıktan sonra 30 eserini sergileyen emekli öğretmen Selami Ak, "Emekli olduktan sonra kağıt rölyef resim sanatına ilgi duymaya başladım. Beş yıldır resim çalışmaları yapıyorum. Yapmış olduğum ürünleri bugün Ünye Ticaret Borsası salonunda sergiliyorum. Ressam olmak şart değil, bu bir gönül işidir. Azimle çalışarak sonunda başaracağımı düşünerek bu işe başladım. 5 yıl önce halk eğitim merkezinde kursa gitmiştim. Orada birini resim yaparken gördüm ve ben de merak ederek resim yapmaya başladım" dedi.


Düzenlenen sergi ise 20 gün boyunca Ünye Ticaret Borsasının salonunda halka açık olacak.




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