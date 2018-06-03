Enbe çaldı, Ünyeliler söyledi

Ramazan Etkinlikleri kapsamında düzenlenen konserde Enbe Orkestrası on binlerce Ünyeliye unutulmaz bir gece yaşattı.

Türkiye’nin ünlü orkestrası Enbe, Behzat Gerçeker şefliğinde Ünye Cumhuriyet Meydanı’nda hayranlarının karşısına çıktı. Müziğin her tonunun hayat bulduğu ve sahne ışıklarının geceyi aydınlattığı konserde on binlerce sanatsever söylenen şarkılara eşlik etti. Ünlü neyzen Burcu Karadağ neyi ile beraber eşlik ederek Enbe grubunun albümlerinden seslendirdiği şarkıları beraber çaldı.

"Omzumda başım eksik dedik"

Programda konuşan Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, "Türkiye’nin gelmiş geçmiş en büyük orkestralarından biri olan Enbe grubunu tebrik ediyorum. Ünye, Ünye olalı böyle bir sahnede koroyu ilk defa görüyor. Yıllar önce cep telefonlarımızda ’Omzumda başım eksik’ şarkılarının dinlendiği Enbe’yi bugün burada siz değerli hemşehrilerimizle buluşturmanın gururu içerisindeyiz" dedi.

"24 Haziran birlik günü"

Seçimin yaklaştığı şu günlerde birlik ve bütünlüğün önemli olduğunu söyleyen Başkan Ahmet Çamyar, "24 Haziran’da sandığın başına gittiğimizde birliğimiz, dirliğimiz ve bütünlüğümüz için Reisi Cumhurumuz olan Recep Tayyip Erdoğan’a oyumuzu vereceğiz. Bu gibi etkinliklerimizi devam ettirecek bu coşkulu ortamı gücümüzün yettiğince sizlerle paylaşacağız" diye konuştu.

Enbe Orkestrası şefi Behsat Gerçeker ise, "Karadeniz’in sahiline sıfır bir ilçenin böyle muhteşem bir meydanında on binlere seslenmek bizleri ayrıca sevindirdi. Bu akşam bu kadar görkemli bir koronun bizlere eşlik edeceğini düşünmüyorduk" dedi.

Programda Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, Behzat Gerçeker’e plaket ve çiçek verdi. Ayrıca programda tüm şarkılara meydanı dolduran on binlerce kişi koro eşliğinde şarkılara eşlik etti.