Engel tanımayan aşkın hikayesi mutlu sonla bitti

Fatsa’da 34 yaşındaki Elif Güvenkaya ile 32 yaşındaki Bülent Aydemir’in aşkı görücü usulü başladı. Hem işitme hem konuşma engelli çift tanıştıkları günden itibaren ellerini kullanarak işaret diliyle konuştular, gözleriyle birbirini sevdi. Dillere destan düğün yapan çiftin düğününde Ankara havası, Trabzon kolbastısı, Fatsa meteliki ve Giresun karşılaması çalındı. Öncelikle kına gecesi yapılarak düğün başladı ve geline yakılan kınanın ardından çiftler doyasıya dans etti, oyunlar oynadı ve halay çekti.

Ertesi gün engel tanımayan aşkın çiftleri Elif ile Bülent dünya evine girmenin mutluluğunu yaşadı. Damat Bülent Aydemir konvoyla gelin Elif Güvenkaya’nın evine geldi. Damat gelin arabasına bindirdiği gelini yaşayacakları eve götürdü.

Gelinin kardeşi Enescan Güvankaya, "Bir misafirliğe gittiklerinde arkadaşının aracılığı ile tanışmışlar. Birbirlerini beğendiklerini belirtip, evlenmek için karar almışlar. Ailelerinin de onayını alınca kendileri için harika ve muhteşem bir düğün gerçekleştirdiler. Duymadık ama çalan müziklerde yanımızda oynayan kişilerin ritmlerine göre hareket ettik. Doyasıya düğünümüzde eğlendik" dedi.

Elif-Bülent Aydemir çifti, iki çocuk yapma kararı aldıklarını da belirtti.