Engelli gençlere asker kınası yakıldı

11 Mayıs’ta bir gün askerlik yapıp yemin edecek olan 7 engelli genç, düzenlenen eğlence programında bir araya geldi. Türkiye Sakatlar Derneği (TSD) Ordu Şubesi tarafından 19 Eylül Stadyumu’nda düzenlenen eğlence programında engelli gençleri aileleri de yalnız bırakmadı.

TSD Şube başkanı Selma Gülseren, yaptığı açıklamada, her yıl engellilerin üzüntülerini paylaşıp azalttıkları gibi, mutlu günlerinde de sevinçlerini paylaşarak çoğalttıklarını söyledi. Her yıl geleneksel hale getirdikleri eğlence programını bu yıl da tertiplediklerini ifade eden Gülseren, gençlerin mutluluklarına ortak olduklarını kaydetti.

Engelli gençlerden Sezer Türkmen ise, “İnşallah ben de askere gideceğim ve askerliğimi yapacağım için mutluyum. Çok heyecanlıyım, askeri kıyafet giyeceğim. Aileme ve bu organizasyonu düzenleyen herekse çok teşekkür ederim” dedi.

Engellilerden Ali Aktaş da, askere gideceği için çok heyecanlı ve mutlu olduğunu söyleyerek, düzenlenen organizasyon için ilgililere teşekkür etti.

Ordu Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Mustafa Genç ve bazı protokol üyelerinin de katıldığı etkinlik, eline kına yakılan askerlerin müzik eşliğinde eğlenmesi ile devam etti.