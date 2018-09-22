Engelli oğluna şiddet uygulayan baba konuştu

Ordu'da engelli oğluna şiddet uygulayan baba, olayın bir anlık gafletle olduğunu, onun dışında böyle bir olay yaşamadıklarını, çocuğunu alıp evinde yine bakmak istediğini söyledi.

Altınordu ilçesinin Şahincili Mahallesi 572. Sokak'ta meydana gelen olayda, bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedilen görüntülerde, bir babanın engelli oğluna ayakkabıyla vurduğu görüntülenmişti. Görüntülerin sosyal medya ve basında yer bulmasının ardından gözaltına alınan baba adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, engelli vatandaş da Ünye ilçesindeki özel engelli bakım merkezine yerleştirildi.

Olayın yaşandığı sokakta açıklamalarda bulunan baba Ali Çiçek (65), olaydan önce evde olduğunu ve çocuğunun bağırması üzerine dışarı çıktığını anlattı. Olayın, bir anlık öfke ve gafletle gerçekleştiğini ileri süren baba Çiçek, kötü bir niyetinin olmadığını ifade ederek, "Bu alan geniş olduğu için burada zaman geçiriyor. O sırada bir bağırtı ile dışarı çıktım ve oğlumun bağırdığını gördüm. Neden bağırdığını sorup yalvarmaya başladım. Eline para vermeye çalıştım, onları da almadı. O sırada bana bir tane sert bir şekilde vurdu. Ben de onun ayakkabısını giydirmek için elimde ayakkabı vardı, şamar atmak isterken ayakkabı ile vurmuşum. Kötü bir niyetim tok. Ben çocuğuma 30 senedir bakıyorum, yazıktır, günahtır. Beni kameralara çekip, televizyonlara verenler yanlış haber yapıyorlar. Benim çocuğuma nasıl baktığımı mahallede herkes biliyor” dedi.

“Gözüm gibi bakıyorum, gece yarısı çıkıp istediklerini alıyorum”

Çocuğunu gözü gibi baktığını ve istediği her şeyi yaptığını, yaşananların da anlık geliştiğini anlatan Ali Çiçek, "Ben böyle cani bir insan değilim. Çocuğumun evde bir sürü eşyası ve oyuncağı var. Ben onun için gece yarısında çıkıp marketten istediklerini alıyorum. O gün böyle tatsız bir olay yaşadık. Benden almadığı parayı arkadaşıma verdim, ondan parayı alıp daha bağırmadı. O sırada da beni kameraya çekmişler. Benim paramı almıyor, dışarıdan istiyor" diye konuştu.

“Harçlık vermemek için dövdü denildi, öyle bir şey yok, çocuğumu geri istiyorum”

Kendisinin cani bir insan olmadığını ve böyle tanıtıldığı için utanç duyduğunu belirten baba Ali Çiçek, çocuğunu geri istediğine dikkat çekerek, şöyle konuştu:

"O olaydan sonra onu alıp gezdirdim, yemek yedirdim. Ben cani bir insan değilim. Daha önce böyle bir olay olmadı. Burada bana bir anda vurunca, göz kızgınlığı ile bir anda yaşandı. Televizyonlarda para vermediğim için olayın yaşandığı söylendi, böyle bir şey yok kardeşim. Ben 30 yıldan fazla bakıyorum çocuğuma, adaleti de biliyorum. Ben çocuğumu geri istiyorum. Ben tok kalırsam o da tok kalır, ben aç kalırsam o da aç kalır.”

"Millet beni cani olarak tanıyor”

2 yıl önce eşini ve diğer engelli oğlunu da kaybettiğini, bir oğlunun da askerde olduğunu ifade eden baba Ali Çiçek, “Bütün millet beni cani biliyor. Ben öyle bir insan değilim. Beni herkese sorsunlar. Beni arayan kişiler cani diyor. Yeğenim bile cani diyor. Herkesin yanında mahcup duruma düştüm. Ben çocuğuma ölene kadar bakacağım. Yetkililerin de durumumu duymasını istiyorum. Ben 2 tane sakat çocuğuma da çalışıp da baktım. Böyle bir haberin yayılması ve cani olarak gösterenler, gerçekleri bilmiyor. Ben çocuğumu başımın üstünde gezdiririm. Yanlışlıkla da olsa yaptığım şeyden pişmanım. Gözüme uyku girmedi" ifadelerini kullandı.

“Olay, kamuoyunda görüldüğü gibi değil”

Kavga sırasında araya giren ve sakinleştirmeye çalışan Necmettin Gümüş, olaydan öncesini ve o sırada yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Kesinlikle öyle değil. Bazı zamanlar insanların sinirli olduğu anlar olur. Çocuk da zaten özürlü bir çocuk. Ali ağabeyin o çocukla her zaman ilgilendiğine biz şahidiz. Elinden geldiği kadar yardımcı olur. Farklı bir konu olmuş o sırada ama kamuoyuna yansıdığı gibi değil. Biz burada mahalle sakinleri olarak şahidiz. Çünkü 35 yaşında bir kişinin bu hayatı yaşıyor olması, önceden de sorunlar çıkartırdı. Böyle bir talihsiz olayın kamuoyuna yansıması bizleri üzdü. Ben olaya bizzat şahit oldum, ayırmaya geldim. Baktım öfkeli bir haldeydi, hemen yatıştırmak istedim. İkisini de tanıdığımız için yardım ettim. Bu çocuk ile babası arasında para polemiği yaşadığını fark ettik. Çocuğun eline bir para verildiği zaman onu beğenmeyip yerlere attığını, babanın da parayı oğluna geri vermeye çalıştığını, almayınca bu tür polemiklerin yaşandığını gördük.”

Komşuları da Ali Çiçek'in çocuklarına en iyi şekilde baktığını ve her istediğini yapmaya çalıştığını aktardı.