Engellilerin askerlik sevinci

Ordu Jandarma Komutanlığı bahçesinde düzenlenen yemin töreninde engelli askerler, ellerini, etrafında sıralandıkları masaların üstünde bulunan Türk bayrağı ile silahların üzerine koyarak yemin etti. Töreni izleyen aileler de engelli yakınlarının yaşadığı askerlik coşkusuna ortak oldu.

Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Temsili Askerlik Yemin Töreni"nde bir konuşma yapan Vali Seddar Yavuz, Engelliler Haftası’nın 10-16 Mayıs tarihleri arasında kutlandığını hatırlatarak, engelliler gününün bir haftaya sığdırılacak bir husus olmadığının altını çizdi. Vali Yavuz “Ben devletin ve hükümetin temsilcisi sıfatıyla, son yıllarda özellikle toplumun dezavantajlı gruplarına yönelik, sosyal politikalar alanında hükümetimizin, devletimizin geliştirdiği politikaları da takdirle anmak isterim. Daha önce insanlar engelli çocuklarını toplumdan soyutlar saklarlardı. Bugün hamdolsun ki rehabilitasyon merkezlerimiz var ve evinden engellilerimizi alıyoruz, rehabilitasyon merkezlerine kadar götürüyoruz. Orada eğitimlerini yapıyoruz, tekrar evlerine bırakıyoruz. Sosyal devlet budur. Konuşmamı bir sözle bitirmek istiyorum. Kimilerinin kimi olun ama kimsesizlerin kimi olmayı unutmayın. Çünkü kimsesizlerin kimi olmayanların tahtları bir gün tabut olur” dedi.

Konuşmasının devamında, Türk toplumunun her ferdinin, kadını erkeği, engellisi ve yaşlısıyla bir görev tebliğ edildiğinde şehadete gül bahçesine girercesine koştuğunu belirten Vali Yavuz şunları söyledi: “Biz ordu-millet bir toplumuz. Öteden bu yana her bir ferdimiz, kadını erkeği, engellisi yaşlısı, bir gün görev tebliğ edildiğinde şehadete gül bahçesine girercesine koşan, hamdolsun dünyadaki belki tek milletiz. Gerektiğinde ölüme bu kadar kolay gidebilen dünya üzerinde bir toplum yoktur. Sanıyorum bizi son bin yıldır imparatorluk sahibi yapan, dünyada söz sahibi yapan en önemli anlayışta budur. En son 15 Temmuz’da nasıl uçaklara, nasıl helikopterlere, nasıl bombalara bu toplumun göğsünü siper ettiğini bir kez daha gördünüz. Böylesine yiğit, ölüme gül bahçesine girermişçesine koşan başka bir millet, başka bir birey bulmak mümkün değil. O yüzden Allah bu millete zeval vermesin, bu devlete zeval vermesin. Biz birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi pekiştireceğiz.”

Program engelli askerlerin künye ve belgelerini almaları ardından terhis pastasını kesilmesi ile sona erdi.

Törene ayrıca, Ordu İl Jandarma Komutanı Tolunay Başer, Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Çoruh, daire müdürleri, Jandarma Komutanlığı personeli, vatandaşlar ve engelli yakınları katıldı.