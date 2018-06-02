Diğer
Kategoriler
02 Haziran 2018 12:07

Enginyurt, MHP’nin Fatsa adayını açıkladı

MHP Ordu Milletvekili Adayı Cemal Enginyurt, 10 ay sonra yapılacak yerel seçimlerde Fatsa’da başkan adaylarının İlçe Başkanı Murat Kaçak olduğunu açıkladı.

Enginyurt, MHP’nin Fatsa adayını açıkladı

02 Haziran 2018 12:07


Cemal Enginyurt yaptığı açıklamada, “MHP Fatsa Teşkilatı özellikle son 5 aydır Türkiye’yi kıskandıracak bir çalışma temposu ortaya koyuyor. Birlik ve beraberlik içerisinde ilk gün ki heyecanla sahada çalışmalarını sürdürüyorlar. Son 3 ayda ise MHP Fatsa ilçe teşkilatı 3 binin üzerinde üye kaydı yapmıştır. Bu teşkilatımız her şeyin en iyisini hak etmektedir. Yerel seçimlerde başkan adayımızın Murat Kaçak olacağını ifade etmek istiyor ve sonuna kadar arkasında olduğumu söylemek istiyorum” dedi.


MHP Fatsa İlçe Başkanı Murat Kaçak ise, “Genel seçimlerin ardından gerçekleşecek yerel seçimlerde benim ismimin başkan adaylığı için geçmesinden dolayı son derece onur duydum. Ben ve arkadaşlarım Fatsa ve Ordu’yu temsil noktasında partimizi mahcup etmeyeceğiz” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ORDU HABERLERİ
ORDU HAVA DURUMU
22
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    22°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    24°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    24°C
  • Salı
    Çok Bulutlu
    25°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç