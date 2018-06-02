Enginyurt, MHP’nin Fatsa adayını açıkladı

Cemal Enginyurt yaptığı açıklamada, “MHP Fatsa Teşkilatı özellikle son 5 aydır Türkiye’yi kıskandıracak bir çalışma temposu ortaya koyuyor. Birlik ve beraberlik içerisinde ilk gün ki heyecanla sahada çalışmalarını sürdürüyorlar. Son 3 ayda ise MHP Fatsa ilçe teşkilatı 3 binin üzerinde üye kaydı yapmıştır. Bu teşkilatımız her şeyin en iyisini hak etmektedir. Yerel seçimlerde başkan adayımızın Murat Kaçak olacağını ifade etmek istiyor ve sonuna kadar arkasında olduğumu söylemek istiyorum” dedi.

MHP Fatsa İlçe Başkanı Murat Kaçak ise, “Genel seçimlerin ardından gerçekleşecek yerel seçimlerde benim ismimin başkan adaylığı için geçmesinden dolayı son derece onur duydum. Ben ve arkadaşlarım Fatsa ve Ordu’yu temsil noktasında partimizi mahcup etmeyeceğiz” diye konuştu.