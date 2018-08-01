Enginyurt: “Ordu 6 vekilin ortak sorunudur”

Milletvekili Cemal Enginyurt, Ünyeli sanayi esnafıyla bir araya geldi. Sanayi esnafının sorunlarını dinleyen Enginyurt, "Seçimden önce gelemesek de, kötü zamanda sizlerin yanınızda olacağız" dedi.

Ordu’nun geçim kaynaklarından birisi olan fındık ile ilgili olarak Cumhurbaşkanı ile paylaştığını söyleyen Enginyurt, "Bugün Ordu’nun altı milletvekili varsa, hangi partili olursa olsun Ordu için çalışmalıdır. Bizler bütün olduğumuz süre içerisinde kazanırız. Birliktelik bir ilin bütünlüğünü sağlamak için en önemli unsurdur. Siyasi düşünceler ayrı olsa da Ordumuza kazandıracaklarımız bir olmalıdır. Nasıl fındık 8 milyon üreticinin ortak sorunu ise, Ordu ilimiz ve 19 ilçemizin de altı vekilin ortak sorunudur" diye konuştu.

"Patpat tarım aracıdır"

Sanayide patpat üretilen iş yerini ziyaret ederek vatandaşlara seslenen Cemal Enginyurt, "Fındık zamanının olduğu şu günlerde patpat diye tabir edilen araçlarımızı köylerde vatandaşlarımız çok fazla kaza yapmaya başladı. Fındık bölgesi Karadeniz’de en çok patpat kazaları ulaşım aracı olarak kullanılmaktadır. Geçtiğimiz günlerde Ordu genelinde yaşanılan kazalarının çoğu patpat aracını ulaşım aracı olarak kullandığımızdan kaynaklanıyor. Bizler de Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney’in de dediği gibi patpat aracının bir ulaşım aracı değil, bir tarım aracı olduğunu söylemek isteriz. Hiç bir vatandaşımızın canı bir araçtan daha kıymetli değildir. Buradan büyüklerimize seslenmek istiyorum. Yollarımızda bağ bahçe işlerimizde daha doğrusu tarım işlerimizde patpat aracını kullanalım ancak ulaşım için kullanmayalım” şeklinde konuştu.

“Ünye’de fındıktan sonra en büyük sorun OSB’dir”

Ünye’nin fındık sorunundan sonra en büyük sorunun Organize Sanayi Bölgesi olduğunu söyleyen Enginyurt, "Ünyeli çocuk evlendirecek fındıktan sonra, araba alacak fındıktan sonra diyerek fındık toplanmasının ardından yarısı borç ile yarısı fındık ile geçimini sağlamaya çalışıyor. Ama kimse bilmiyor ki bir Organize Sanayi Bölgesi kurulduğunda bir aileden 3 kişinin çalıştığını varsayarsak bir yılda alacağı fındık parasını 2 ayda kazanmış olacaktır. İstihdam başta olmak üzere ilçenin kalkınmasına önemli faktör oynayacak OSB’nin bir an önce kurulması için bizlerde elimizden geleni yapacak, Ünye’ye bir organize sanayi bölgesini kazandıracağız” ifadelerini kullandı.

Programa ayrıca MHP Ordu İl Başkanı Köksal Yılmaz, Ünye İlçe Başkanı Hacı Demir, Ünye Sanayi Sitesi Kooperatif Başkanı Ali Özkan, yönetim kurulu üyeleri ve vatandaşlar katıldı.