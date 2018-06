Enginyurt: "Sarayın önünde çadır kuracağım”

1999-2002 yıllarında DSP-MHP koalisyonu döneminde MHP’den Ordu milletvekili olarak görev yapan Enginyurt, 16 yıl sonra yine MHP’yi ve Ordu ilini temsil edecek.

Milletvekilliği döneminde iktidar ortağı olmalarına rağmen risk alarak fındık fiyatının düşük tutulmasını oturma eylemi yaparak protesto eden, parti kararı olmadığı halde kendi inisiyatifiyle Cumhurbaşkanlığına adaylığını koyan Sadi Somuncuoğlu’nu engellemesiyle hatırlanan Cemal Enginyurt, ilk işinin yine fındık olduğunu söyledi. Parti binasında gazetecilere açıklamalar yapan Cemal Enginyurt, “Ordulunun en önemli meselesi fındık. Allah nasip ederse hükümet kurulur kurulmaz diğer milletvekili arkadaşlarımızla birlikte sayın Recep Tayyip Erdoğan’dan randevu talep edecek ve STK’ların katılımıyla Sayın Cumhurbaşkanımıza fındığın ne kadar önemli olduğunu ve 8 milyon insanın fındıkla ilgili destek beklediğini kendisine ifade edeceğiz. İnancım odur ki, milletin adamı 8 milyon üreticiye sahip çıkacak ve fındık hak ettiği değeri bulacaktır” dedi.

“Bana randevu vermezse saray önünde çadır kurarım”

Geçen yıl TMO’nun 10 liralık fındık fiyatının üreticiyi memnun etmediğini dile getiren Enginyurt, “TMO şu anda Ordu fındığını 11.5 liradan satıyor. Giresun fındığını ise 12.75’ten satıyor. Demek ki şu anda makul rakam 13 liradır. Sayın Cumhurbaşkanına fındığın en az 13 lira olması gerektiğini anlatacağız. Taban 13 liraya oturursa asla geri düşmeyeceğine de inanıyorum” diye konuştu.

Enginyurt, istedikleri sonucu alamadıkları takdirde ise değişik bir yol izleyeceklerini belirterek, “Sayın Cumhurbaşkanından randevu isteyeceğim. Meydanlarda bunu açıkça söyledim. Sayın Cumhurbaşkanı bana randevu verdi, verdi. Vermezse kendi düşünsün. Sarayın önünde çadır kurup yatacağım orada” ifadelerini kullandı.

“Erdoğan kaybetseydi Türk ve İslam alemi de kaybedecekti”

24 Haziran seçimlerinde Türkiye Cumhuriyeti’nin yeni sisteminde ilk başkanı seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi tebrik eden Enginyurt, “Seçimlerde büyük teveccüh göstererek Cemal Enginyurt ve arkadaşlarının seçilmesi için 1 Kasım’da 40 bin olan oyu 24 Haziran’da da 81 bin oya yükselten ve Türkiye’de en yüksek oy artışının sağlanmasını temin eden Ordu halkına çok çok teşekkür ediyorum. Allah Ordululardan razı olsun. Oy veren vermeyen herkesin vekili olacağız. Oy veren vermeyen bizi kendi milletvekili olarak görüyor. Ordunun sorunlarını savunacak yegane ses olarak görüyor. İnşallah Orduyu mahcup etmeyeceğiz” dedi.

Enginyurt, şöyle konuştu: “Biz 45 gün boyunca ‘Cumhur İttifakı, Millet Aklı’ söylemine sadık kaldık. Her toplantı, her basın açıklaması, her TV programında önceliğin Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın seçilmesi olduğunu ifade ettik. Ve samimi duygularla Cemal Enginyurt seçilmezse ülke çok şey kaybetmez ama sayın Cumhurbaşkanı seçilmezse dünya Müslümanları çok şey kaybeder, Doğu Türkistan başka olmak üzere dünya Müslümanları çok şey kaybeder, Türkiye çok şey kaybeder, devletimiz çok şey kaybeder dedik ve birinci turda sayın Cumhurbaşkanımızı yüzde 60’ın üzerindeki oyla seçmelerini rica ettik. Allah Ordulardan razı olsun yüzde 65 oy oranıyla destek verdiler. Türkiye genelinde yüzde 53 oy oranıyla seçilmesini temin ettiler. Birileri MHP’liler partilerini oy verecek ama Recep Tayyip Erdoğan’a oy vermeyecek dediler ve propaganda yaptılar, kirli ittifakın içerisinde yer aldılar. Yüzde 5 oyu aşamaz, barajı aşarsa Tandoğan meydanında eşek gibi anıracağım diyen eşekler olmasına rağmen MHP Türkiye’de yüzde 11 oy aldı. AK Parti yüzde 42.5 oy aldı, sayın Cumhurbaşkanı yüzde 53’e oy aldı. Bu da neyi gösteriyor, MHP’liler lider Devlet Bahçeli’nin sözünü yere düşürmediler ve MHP’liler sayın Cumhurbaşkanına oy verdiler.”

AK Parti adaylarına eleştiri

AK Parti milletvekili adaylarını da eleştiren Enginyurt, şu görüşlere yer verdi:

“Bu seçimlerde maalesef AK Parti’li milletvekili adayları Sayın Cumhurbaşkanına çalışmadılar. Sayın Cumhurbaşkanına oy istemediler. Sayın Cumhurbaşkanını desteklemediler. Kendilerine çalıştılar kendilerine oynadılar. Ordulular bunu gördü, MHP’ye çok yüksek düzeyde, özellikle ‘bunlar gideceğine Cemal Enginyurt gitsin’ diyerek büyük bir destek verdiler. AK Parti’den 10 bin oy daha alsaydık MHP’den 2 milletvekilini çıkarıyorduk. İnşallah bundan ders alırlar. Bu seçilen 3 milletvekili inşallah bundan kendine bir pay çıkarırlar. Ankara’ya oturmaya, yan gelip yatmaya gitmezler. Cemal Enginyurt bundan sonra bu milletin emrinde olacağına göre artık bundan sonra hem AK Parti vekillerine hem CHP vekillerine oturma dönemi bitmiştir. Artık çalışma Ordu’ya hizmet etme zamanıdır.”