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29 Temmuz 2018 11:20

Enginyurt’un hızına yetişilemiyor

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt’un hızına yetişilemiyor.

Enginyurt’un hızına yetişilemiyor

29 Temmuz 2018 11:20


24 Haziran seçimlerinden önce inanılmaz bir performans gösteren, ilçe ilçe ve köy köy gezerek vatandaşlarla buluşan Enginyurt, milletvekili seçilmeyi başarmıştı. Seçimlerden sonra bu defa ilçe ilçe, köy köy teşekkür ziyaretleri yapan Milletvekili Enginyurt, bir gecede Ordu’nun farklı ilçelerindeki 4 ayrı düğüne katılarak rekor kırdı.


Ordu’nun Perşembe ilçesi Okçulu Mahallesi Muhtarı Ömer Deniz’in oğlu Ahmet Ferruh Deniz ile Ceylan Serap Demir’in düğününe MHP İl Başkanı Köksal Yılmaz ve Perşembe İlçe Başkanı Reşit Şen ile birlikte katılan Enginyurt, gelin ve damadı tebrik edip birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Misket oyununu iyi oynadığı bilinen Cemal Enginyurt, ısrarlara rağmen daha gideceği 3 ayrı düğünün olduğunu beyan ederek ısrarları kibarca geri çevirdi.



"Milletimize verdiğimiz sözleri tek tek yerine getirmeye çalışacağız”


Milletvekili Cemal Enginyurt, "Seçimden önce milletimize verdiğimiz sözleri tek tek yerine getirmeye çalışacağız. Ayın büyük bir bölümünü Ordu’da geçireceğim. Meclis’teki çalışmaların dışında zamanımın büyük bir bölümünü Ordu’daki vatandaşlarımızla birlikte geçirip onların dertleri ile dertlenmek ve problemlerine çözüm bulmak için canla başla çalışacağız" dedi.




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