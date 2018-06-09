Enver Yılmaz: “Ordu’da 3 kişiden 2’si AK Parti’li”

İlimizde her üç kişiden ikisi partimize destek vermektedir” dedi.

Uydudan yayın yapan bir TV’nin canlı yayın konuğu olan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, 24 Haziran’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için görüşlerini açıkladı. “Cumhur ittifakının tek adayı var. O da Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan” diyen Başkan Enver Yılmaz, “Ancak bakıyorsunuz ki ‘Millet İttifakı’ adı ile ittifak yapmaya çalışan partilerin her biri kendi adayını çıkarmış durumda yani 4 adayları var. Zaten buradan da anlaşılacağı üzere bunlar zaten kendi aralarında ittifak olamamışlar, ‘ittifak’ kelimesi ile çelişiyorlar” dedi.

“Sayın Cumhurbaşkanımız ilimizde yüzde 65’in üzerinde bir oy alacaktır”

Başkan Enver Yılmaz, konuşmasına şöyle devam etti:

Biz 19 ilçemizin tamamını geziyor, insanımızla sohbet ediyor ve fikir alışverişinde bulunuyoruz. Tahminimce Sayın Cumhurbaşkanımız ilimizde yüzde 65’in üzerinde bir oy alacaktır. Milletvekili seçimlerinde de o rakama yaklaşacağımıza inanıyorum. Halkımız bizim partimizde listeye baktığında zaten listenin ilk başında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı görür ve oyunu ona göre verir. Yani birinci ile altıncı arasında hiçbir fark yoktur. Bizim seçmenimiz adayların kim olduğuna göre değil, başında bulunan Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a bakarak oy verir. Diğer partilerdeki seçmenler de başlarındaki lidere bakarak oy verir. Vatandaşımız sağduyulu ve basiretlidir. Sayın Cumhurbaşkanımızın yurt içi ve yurt dışındaki kararlı duruşu ve yürüttüğü politika zaten halkımızın takdirini kazanmış ve insanımız artık başı dik gezer duruma gelmiştir. Dikkat ederseniz bütün şer odakları, Türkiye’nin başında Recep Tayyip Erdoğan olmasın da kim olursa olsun gözüyle bakıyor ve buna göre sinsi planlar yapıyor. Bu da Tayyip Bey’in ne kadar doğru işler yaptığını ve dik duruş sergilediğini ortaya koyuyor. Yürütülen tüm oyunlara karşı halkımızın seçimlerde Cumhurbaşkanımıza vereceği destek en güzel cevap olacaktır.”

“Geçmişteki oranların çok çok üstünde oy alacağız”

Önümüzdeki yerel seçimlerle ilgili de görüşlerini açıklayan Başkan Enver Yılmaz, “Seçimlerde Büyükşehir Belediyemizle birlikte 20 belediyenin tamamında seçimi kazanırız. Aynı cümleyi 2014 seçimleri öncesinde de söylediğimizde bize gülüyorlardı ancak seçim bittiğinde ne kadar haklı olduğumuzu gördüler. Gezdiğimiz her yerde bizlere gösterilen ilginin ne kadar yüksek olduğunu görüyoruz. Kanaatim odur ki geçmişteki oranların çok çok üstünde oy alacağız. Örnek verirsek Çatalpınar’da yüzde 85 bandına, Altınordu ilçemizde yüzde 55-60 ve Ünye ilçemizde ise yüzde 70 bandına oturmuş bir partiyiz” dedi.

“AK Parti dünyada en istikrarlı partidir”

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 18 Haziran Pazartesi günü Ordu’da miting düzenleyeceğini söyleyen Başkan Enver Yılmaz, “Hatırlanacağı üzere 2014 yerel seçimleri öncesinde ilimize geldiğinde elimi kaldırarak, ‘Enver Yılmaz kardeşimi size emanet ediyorum’ dedi. Bu emanetin karşılığında ise halkımız 20 ilçe belediyesiyle birlikte bize teveccüh gösterdi. Bu gelişinde de 6 milletvekili adayımızı da yanına alarak ellerini kaldıracak ve ‘Arkadaşlarımı size emanet ediyorum’ diyecek. Hemşehrilerimiz ise bu emanete sonuna kadar sahip çıkacaktır. Yerel yönetimde Sayın Cumhurbaşkanımız ve hükümetimiz bize sonuna kadar destek oldu ve olmaya da devam etmektedir. AK Parti dünyada en istikrarlı partidir çünkü oyunu artırarak iktidarını devam ettiren bir parti. İlimizde her üç kişiden ikisi partimize destek vermektedir” ifadelerini kullandı.