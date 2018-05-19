Enver Yılmaz: “Örnek Belediyeyiz”

Ramazanın üçüncü gününde 2 bini aşkın Gülyalı ilçe halkıyla aynı sofrada buluşan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, 4 yılda Ordu’nun çehresini değiştiren yatırımlara mercek tuttu. Büyükşehir Belediyesinin bu yılki iftar programlarına Gülyalı ilçesinden başladıklarını ifade eden Başkan Enver Yılmaz, “Bu yıl da tertip ettiğimiz iftar programımız kapsamında, Ordu’muzun nüfusu itibarıyla en küçük ilçelerinden biri olan Gülyalı’mızda iftar sofralarımızı dolduran 2 bini aşkın vatandaşımıza teşekkür ediyorum. Yılda bir kez de olsa bu iftar programlarımız, sizlerle bir arada buluşmamıza vesile oluyor” diye konuştu.

“320 milyon TL’lik borcu sıfırladık”

Büyükşehir süreciyle gidilen yapılanmada borçlarını sıfırlayan bir belediye konumuna geldiklerini söyleyen Başkan Yılmaz, “Büyükşehir olduğumuzda Ankara’dan gelen paranın yüzde 51’i personel gideri olarak harcanıyordu. Bugün itibarıyla bize ayrılan bu bütçenin yüzde 21’i personele gidiyor. 746 olan personel sayımız 446’ya düşürüldü. Gelirlerimizin yüzde 92’si Ankara’dan geliyordu şimdi ise yüzde 70’i geliyor. Bu da demek oluyor ki Büyükşehir olarak gelirimizi artırdık. 2017 yılında 210 milyon TL harici gelir elde ettik. O kaynakla ilçelerimizin yolu, suyu ve kanalizasyonunu yapmaya gayret gösterdik. Büyükşehir olduğumuzda, 73 belediyeden 320 milyon TL borç devredildi. Suya 300 milyon TL yatırım ve yola 600 milyon TL’ye yakın yatırım yaptığımız gibi 320 milyon TL’lik borcu da sıfırladık. Bu tablo 81 ilde 30 büyükşehir belediyesinde göremeyeceğiniz bir tablo. Personel gideri yüzde 30’un altında olan bir başka belediye bulamazsınız” şeklinde konuştu.

“Çöpte kesin çözüm sağladık”

Ordu’da çöp sorununu çözdüklerini ve çöpten gelir elde eden bir konuma geldiklerini belirten Başkan Enver Yılmaz, “İlimizde 24 noktaya çöp dökülüyordu. 61 milyon TL’lik bir yatırım yapmak suretiyle Altınordu ve Ünye ilçemizde çöpü işleyecek bir fabrika kurduk. Çöp daha önceden Altınordu’da deniz kenarına dökülürken, Büyükşehir Belediyemizin Ünye Çimento ile yaptığı anlaşma doğrultusunda çöpte kesin çözüm sağladık. Çaybaşı İlküvez Mahallemizde kurulan tesisle çöpten para kazanıp elektrik üreten ve bu elektriğin yüzde 43 geliri Büyükşehir’e kalan bir il hâline geldik” diye konuştu.

“Karşıyaka, spor kompleksi haline geldi”

Ordu iline devasa spor yatırımlarının kazandırıldığını söyleyen Başkan Yılmaz, “Karşıyaka Mahallemizde, 3 yıl önce bataklık hâlinde olan alana devasa spor tesisleri kazandırdık. 120 dönümlük alana Büyükşehir Belediyesi olarak, sadece bu yıl 3 saha ve 6 tenis kortu yaptık. Allah izin verirse bu yıl da sporcu fabrikamızın temelini buraya atıyor ve şehir müzemizi yapıyoruz. 6 bin kişilik kapalı spor salonumuzu da inşa etmek suretiyle bu alanı tam bir spor kompleksi yaptık. Turnasuyu Spor Tesisini de 2 ay içerisinde hizmete sunacağız. 11 ay önce temeli atılan Ordu stadımız ağustos ayında açılıyor. Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyorum. Altında 1000 kişilik kapalı otoparkı, kafeteryası, 65 yataklı oteli ve en üst katında koşu bantları olan yerden ısıtmalı, 20 bin kapasiteli bir kompleks. Eşi ve benzeri olmayan bir stadyum. Türkiye’de Kalkınma Bakanlığı bütçesiyle yapılan tek stat. Eski sahamız ise beton bloklar ve tribünler kaldırılarak yeşil alan ve çocuk oyun alanı olarak hizmet verecek” dedi.