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16 Nisan 2017 14:53

Enver Yılmaz oyunu kullandı

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, eşi Yeter Yılmaz ve çocukları ile evliliklerinin 22.

Enver Yılmaz oyunu kullandı

16 Nisan 2017 14:53

yıldönümünde referandum oyunu kullandı. Başkan Yılmaz, “İnşallah referandumdan çıkacak evet sonucu ile evlilik yıldönümümüzü kutlamış oluruz” dedi.


Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, eşi Yeter Yılmaz oğlu Aytuğ Taha Yılmaz ve kızı Zeynep Sena Yılmaz ile birlikte Cumhuriyet Mahallesi’ndeki 75. Yıl İlkokulu ve Ortaokuluna öğle saatinde gelerek oyunu kullandı. Oy kullanmanın ardından bir açıklama yapan Yılmaz, güzel bir referandum süreci geçirdiklerini belirtti. Yılmaz, “16 Nisan hem Türkiye, hem Ordu hem de dünya açısından tarihi anlardan bir tanesi olacak. Bugünü kabuğunu kıran Türkiye’nin artık kararını vesayet olmaksızın rahat bir şekilde alabileceği ve güçlü bir ülke olma yolunda güçlü adımların başladığı bir gün olarak görüyorum” dedi.



22. evlilik yıldönümü


Referanduma katılımın yüksek seviye olmasının sevindirici olduğunu ve bu durumun vatandaşların referandum konusunda bilinçli hareket ettiğinin belirtisi olduğunu vurgulayan Yılmaz, 16 Nisan tarihinin hem Türkiye hem de ailesi açısından önemli bir tarih olduğunu söyledi. Yılmaz, “16 Nisan’ın bizim açımızdan daha farklı bir özelliği de var. 16 Nisan bizim 22. evlilik yıldönümümüz. Hem referandumda kutlu yürüyüşümüz devam ederken hem de evlilik yıldönümüzü de kutlamış oluyoruz” diye konuştu.




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