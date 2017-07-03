Enver Yılmaz: “TEDES faaliyette değil”

Ordu’da sosyal medyada ‘TEDES geri döndü’ şeklinde paylaşımlar yapıldığını belirten Yılmaz, bunun doğru olmadığını söyledi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Başkan Yılmaz, “Sosyal medyada hızla yayılan ’TEDES geri döndü’ türü paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır. Bahse konu internet sitesindeki haber 2015 yılına aittir. Haberin linkine tıklandığında tarihi bellidir. TEDES’in faaliyette olduğu 8 aylık süre içerisinde Ordu il sınırları içerisinde bir kişi dahi yaşamını yitirmemiş olup, kapandıktan sonraki 1 yıllık süreçte 20 vatandaşımız yaşamını yitirmiştir. Bu da Trafik Elektronik Denetleme Sistemi’nin ne denli önemli olduğunun göstergesidir. Ayrıca, TEDES bakanlık bünyesine geçmiş olup, gerekli düzenlemeler yapıldıktan ve kamuoyuna duyurulduktan sonra faaliyete geçecektir” dedi.