Enver Yılmaz’a önemli görev

Türkiye Belediyeler Birliği Genel Kurulu, Ankara’da toplandı. Toplantıda, Birlik Başkanı, Birlik Başkanlık Divanı ve Birlik Encümen üyelerinin seçimi yapıldı. Seçimler sonrası Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, birliğin yeni başkanı seçilirken, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz ise 3.kez encümen üyeliğine seçildi. Türkiye Belediyeler Birliği Encümen Üyeliği’ne seçilen 4 büyükşehir belediye başkanından biri olan Başkan Yılmaz, “Bizleri 3. kez Encümen Üyeliği görevine layık gören meclis üyelerine şükranlarımı sunuyorum” dedi.