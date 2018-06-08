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08 Haziran 2018 00:05

Erbaş, memleketinde iftar programına katıldı

Ordu’nun Kabadüz ilçesinde, Diyanet İşleri Başkanı Prof.

Erbaş, memleketinde iftar programına katıldı

08 Haziran 2018 00:05

Dr. Ali Erbaş, belediyenin düzenlediği iftar programına katıldı.


Kabadüz Belediyesi tarafından vatandaşlar için düzenlenen iftar programına katılan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, vatandaşlarla tek tek tokalaştı, sohbet etti.


Kabadüz ilçesi Yeşilyurt Mahallesi’nde Kabadüz Belediyesinin gerçekleştirdiği iftar programına katılan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, vatandaşların sevgi seliyle karşılaştı.


Erbaş, burada yaptığı konuşmada, en mutlu olduğu anlardan birini yaşadığını belirterek, “Bu akşam doğup büyüdüğüm mahallemde akrabalarımla, komşularımla, dostlarımızla bir arada olmaktan çok mutluyum. Şuanda buradaki iftar sofrasında nasıl yan yana birlik ve beraberlik içindeysek gönlümüz istiyor ki dünyanın bütün insanları da aynen bu şekilde birbiriyle kardeş olsunlar. Bütün insanların kardeşliğe çok ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.


İftar programına, Kabadüz Kaymakamı Mustafa Uğur Özerden, Belediye Başkanı Yener Kaya ve çok sayıda vatandaş katıldı.




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