Erdik: "Kurtuluşumuz üretime dayalı ekonomide"

Başkan Mehmet Serkan Erdik yaptığı açıklamada, “Fatsa ilçemizin katma değerine ve istihdamına ve orta ölçekli ticari hayatına katkıda bulunan bu işletmeleri tabiri caizse pamuklara sarmamız gerekmektedir. Çünkü OSB’miz Fatsamızın geleceğinin umutla bakılmasının en önemli göstergesidir. Oradaki hareketlilik istihdam sayısında ki artış, fabrika sayısında ki artış Fatsa’yı her anlamda pozitif olarak etkilemektedir. Bizler FAGİAD olarak özelikle belediye başkanımızın OSB yolunun ivedilikle yapılması noktasındaki açıklamasını olumlu buluyor ve takipçisi olacağımızın taahhüdünü veriyoruz. Ekonomide bugünlerde yaşadığımız durağanlığın özelikle küçük ve orta ölçekli esnafımıza yansıması büyük olmuştur. İnşaat sektöründe en çok daire yapılan ilçelerden biri olan Fatsamızda sektör beklenen ivmeyi yakalamamıştır. Bu da beraberinde birçok sektörü etkilemiştir. Üretime dayalı ekonominin ne kadar önemli olduğu bu kısa vadede yaşadığımız sorunlarla bir kez daha ortaya çıkmıştır. Ekonomisi Fatsa’nın gün geçtikçe büyüyor ve tarıma dayalı ekonomiden üretime dayalı bir ekonomiye geçiş aşamasında yer alıyor. Bizler de bu noktada istihdama katkı sağlamaya ve istihdama katkı sağlayan küçük orta ve büyük ölçekli esnafımıza destek olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.