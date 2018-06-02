Diğer
Kategoriler
02 Haziran 2018 11:40

Erdik: "Kurtuluşumuz üretime dayalı ekonomide"

Fatsa Genç İş Adamları Derneği(FAGİAD) Başkanı Mehmet Serkan Erdik, “Üretime dayalı ekonominin ne kadar önemli olduğu bu kısa vadede yaşadığımız sorunlarla bir kez daha ortaya çıkmıştır” dedi.

Erdik:

02 Haziran 2018 11:40


Başkan Mehmet Serkan Erdik yaptığı açıklamada, “Fatsa ilçemizin katma değerine ve istihdamına ve orta ölçekli ticari hayatına katkıda bulunan bu işletmeleri tabiri caizse pamuklara sarmamız gerekmektedir. Çünkü OSB’miz Fatsamızın geleceğinin umutla bakılmasının en önemli göstergesidir. Oradaki hareketlilik istihdam sayısında ki artış, fabrika sayısında ki artış Fatsa’yı her anlamda pozitif olarak etkilemektedir. Bizler FAGİAD olarak özelikle belediye başkanımızın OSB yolunun ivedilikle yapılması noktasındaki açıklamasını olumlu buluyor ve takipçisi olacağımızın taahhüdünü veriyoruz. Ekonomide bugünlerde yaşadığımız durağanlığın özelikle küçük ve orta ölçekli esnafımıza yansıması büyük olmuştur. İnşaat sektöründe en çok daire yapılan ilçelerden biri olan Fatsamızda sektör beklenen ivmeyi yakalamamıştır. Bu da beraberinde birçok sektörü etkilemiştir. Üretime dayalı ekonominin ne kadar önemli olduğu bu kısa vadede yaşadığımız sorunlarla bir kez daha ortaya çıkmıştır. Ekonomisi Fatsa’nın gün geçtikçe büyüyor ve tarıma dayalı ekonomiden üretime dayalı bir ekonomiye geçiş aşamasında yer alıyor. Bizler de bu noktada istihdama katkı sağlamaya ve istihdama katkı sağlayan küçük orta ve büyük ölçekli esnafımıza destek olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ORDU HABERLERİ
ORDU HAVA DURUMU
22
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    22°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    24°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    24°C
  • Salı
    Çok Bulutlu
    25°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç