Diğer
Kategoriler
02 Ağustos 2018 14:39

Eroğlu: "Aldığımız önlemler ciddi hasarların önüne geçti"

Fatsa Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Eroğlu, aldıkları önlem sayesinde çok daha ciddi bir felaketten kurtulduklarını söyledi.

Eroğlu:

02 Ağustos 2018 14:39


Ordu’nun Fatsa ilçesinde bu sabaha karşı başlayan sağanak kısmi hasarlara neden oldu. İlçede bazı iş yerlerini su basarken özellikle kırsal bölgelerde yollarda hasarlar meydana geldi.


İlçede hasar gören yerlerde incelemelerde bulunan Fatsa Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Eroğlu yaptığı açıklamada, “İlçemizde sabah 04.30 civarlarında şiddetli şekilde yağan yağmur kısmi hasarlara neden oldu. Saat 04.30’dan sonra özellikle Reşadiye Caddemizin bir bölümünde, İnönü Caddemizde, Barbaros Caddemizde ve belediye binamızın etrafında Mustafa Kemalpaşa Mahallemizde kısmi hasarlar oluştu. Kırsal bölgemizde özellikle Salihli mahallemizde, Hatipli, Aslancami, Ilıca ve Yalıköy Mahallelerimizde yollarımız da maalesef tahripler oldu. Tahminlerimize göre metrekareye 120 kg civarında yağmur düştü. Bu da büyük bir felakete neden oldu. Biz dün geceden itibaren önlemlerimizi almıştık, ekiplerimiz sahadaydı. Tıkalı mazgalların büyük bölümünü açmıştık fakat bu kadar yoğun bir yağışta fazla yapacak bir şey yoktu. Sevindirici olan can kaybının olmamış olması, en azından bizim için bu bir teselliye sebep oldu. Ekiplerimizin yoğun bir şekilde düzeltme çalışmaları devam ediyor. Vatandaşlarımızdan ricamız, dere kenarlarından uzak dursunlar çünkü yağmur şiddetini tekrardan artırabilir. Meteorolojiden 48 saat boyunca tekrar uyarı var. Vatandaşlarımız can ve mal güvenliklerini sağlamaya çalışsınlar. İlçemize geçmiş olsun, Cenab-ı Allah daha büyük felaketlerden hepimizi korusun” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ORDU HABERLERİ
ORDU HAVA DURUMU
30
°
C
  • Cuma
    30°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç