Eroğlu: "Aldığımız önlemler ciddi hasarların önüne geçti"

Ordu’nun Fatsa ilçesinde bu sabaha karşı başlayan sağanak kısmi hasarlara neden oldu. İlçede bazı iş yerlerini su basarken özellikle kırsal bölgelerde yollarda hasarlar meydana geldi.

İlçede hasar gören yerlerde incelemelerde bulunan Fatsa Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Eroğlu yaptığı açıklamada, “İlçemizde sabah 04.30 civarlarında şiddetli şekilde yağan yağmur kısmi hasarlara neden oldu. Saat 04.30’dan sonra özellikle Reşadiye Caddemizin bir bölümünde, İnönü Caddemizde, Barbaros Caddemizde ve belediye binamızın etrafında Mustafa Kemalpaşa Mahallemizde kısmi hasarlar oluştu. Kırsal bölgemizde özellikle Salihli mahallemizde, Hatipli, Aslancami, Ilıca ve Yalıköy Mahallelerimizde yollarımız da maalesef tahripler oldu. Tahminlerimize göre metrekareye 120 kg civarında yağmur düştü. Bu da büyük bir felakete neden oldu. Biz dün geceden itibaren önlemlerimizi almıştık, ekiplerimiz sahadaydı. Tıkalı mazgalların büyük bölümünü açmıştık fakat bu kadar yoğun bir yağışta fazla yapacak bir şey yoktu. Sevindirici olan can kaybının olmamış olması, en azından bizim için bu bir teselliye sebep oldu. Ekiplerimizin yoğun bir şekilde düzeltme çalışmaları devam ediyor. Vatandaşlarımızdan ricamız, dere kenarlarından uzak dursunlar çünkü yağmur şiddetini tekrardan artırabilir. Meteorolojiden 48 saat boyunca tekrar uyarı var. Vatandaşlarımız can ve mal güvenliklerini sağlamaya çalışsınlar. İlçemize geçmiş olsun, Cenab-ı Allah daha büyük felaketlerden hepimizi korusun” diye konuştu.