Ertuğrul şehitleri 128. yılında anıldı

Ordu'nun Ünye ilçesinde bulunan Türk-Japon Dostluğu Derneğinin düzenlediği Ertuğrul Firkateyni şehitlerini anma programı, Topyanı'nda yapıldı.

1890 yılında Japonya'nın Oşima Adası açıklarında batan ve aralarında 9 Ünyelinin de bulunduğu 500 şehit, ölümlerinin yıl dönümünde unutulmadı. Ünye Türk-Japon Dostluğu ve Ertuğrul Şehitleri Derneği tarafından düzenlenen törende, o gün yaşananlar aktarıldı. Programda konuşan Türk Japon Dostluğu ve Ertuğrul Şehitleri Derneği Başkanı Sait Kapıcıoğlu, “Bugün burada Türk- Japon Dostluğu ve Ertuğrul Şehitlerini Anma Günü düzenliyoruz. Dünyanın en büyük deniz facialarından biri olan Ertuğrul kazasındaki şehit askerlerimizi anmak ve onları toplumun hafızasına kazımak istiyoruz. Ayrıca Ertuğrul gemisinin batışı sırasında Koşino ve Oşima köylülerinin askerlerimize ve gazilerimize yaptıkları yardımı asla unutmuyoruz ve onları kalbimizde tekrar yaşatmak istiyoruz. Bilindiği gibi Ertuğrul faciasının olduğu tarih Japonya'da resmi tatildir, bütün Japonya bu kazayı anmaktadır. Bizde ise 124 yıl sonra Türkiye'nin ilk anıtını Ünye'de yapan Ünyeliler her sene geminin battığı tarihi anmaktadır” dedi.

“Tabyalar restore edilmeli”

Sait Kapıcıoğlu şunları söyledi: “Deniz savunması yapılan bu alanın tabyaları restore edilmelidir. Çalışmalarımızda Türk-Japon Kültür Merkezi yapılması planı vardır. Turizm Bakanı bu şehrin çocuğu iken programa alınmaması ve cevap verilmemesi talihsizliktir. Şimdi bu tabya restorasyonu ve kültür merkezi yapımını Ünyeliler özlemle beklemektedir.”

Gazeteci Yusuf Turgut'un konuşmasının ardından plaket töreni yapıldı. Programa ayrıca Garnizon Komutanı Binbaşı Bünyamin Dönmez, Yavuz Gemisi Komutanı Timuçin Yıldıran, gemi komutanları, daire amirleri, sivil toplum örgütleri temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.