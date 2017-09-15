Ertuğrul şehitleri unutulmadı

yılında Topyanı’nda andı.

Programda söz alan Türk- Japon Dostluğu ve Ertuğrul Şehitleri Derneği Başkanı Sait Kapıcıoğlu, "Bugün burada Türk- Japon Dostluğu ve Ertuğrul Şehitlerini Anma Günü düzenliyoruz. Dünyanın en büyük deniz facialarından biri olan Ertuğrul kazasındaki şehit askerlerimizi anmak ve onları toplumun hafızasına kazımak istiyoruz.Ayrıca Ertuğrul gemisinin batışı sırasında Koşino ve Oşima köylülerinin askerlerimize ve gazilerimize yaptıkları yardımı asla unutmuyoruz ve onları kalbimizde tekrar yaşatmak istiyoruz. Bilindiği gibi Ertuğrul faciasının olduğu tarih Japonya’da resmi tatildir, bütün Japonya bu kazayı anmaktadır. Bizde ise 124 yıl sonra Türkiye’nin ilk anıtını Ünye’de yapan Ünyeliler her sene geminin battığı tarihi anmaktadır. Burada bulunan ve Başta Belediye Başkanımız Ahmet Çamyar olmak üzere bütün katılımcılara teşekkür ederim" dedi.

Programda konuşma yapan Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, "Bugün burada Ertuğrul faciasının 127. yıl dönümünü münasebetiyle sizlerle beraberiz. Kardeş olmak, can olmak, dost olmakla olmuyor. Bugün dünyanın değişik bölgelerinde yaşanılan ızdırabı ve sıkıntıları dindirebilmek için aslında Japonya ile Türkiye’nin dün olduğu gibi bugünde daha fazla kardeşliğe ihtiyacı olduğunu ifade edebiliriz. Biz daha güçlü olursak mazlumların yüzü daha da gülecek. Onun için o günkü ruh haliyle bu günkü ruh halini ülke yönetimine yansıtabileceğimizi düşünüyorum. Bu gün başta Ünyeli şehitlerimiz olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum" diye konuştu.

Programa sivil toplum örgütleri temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.