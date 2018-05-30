Eski milletvekili huzuru köyde buldu

1987 yılında ANAP’ın 7 milletvekili kazandığı seçimlerde Ordu milletvekili olarak TBMM’ye giren Ertuğrul Özdemir, 1991 yılında yapılan seçimlerde kazanamayınca siyasete bir süre ara verdi. Özdemir, 1997-2001 yılları arasında Tarım Kredi Kooperatifleri Yönetim Kurulu Başkanlığı’na atandı. Bu görevinin ardından İstanbul’da bir süre ticaret yapan Ertuğrul Özdemir, 2014 yılında köyüne dönmeye karar verdi. Ordu’nun Kabataş ilçesi Ardıç Mahallesi’nde 60 dönümlük arazide hayvancılık ve tarımla uğraşmaya başlayan Özdemir’in 15 koyunu, 10 adet arı kovanı ve 50 tavuğu bulunuyor.

"Zenginliğin sonu yok"

Bir yandan amatör fotoğraf sanatını da konuşturan eski Milletvekili Ertuğrul Özdemir, düşüncelerini şöyle ifade etti: “İstanbul’da ticaretle uğraşıyordum. Defteri kapattım. Babamı annemi köyü ihmal ettiğimi düşündüm. Köye yerleştim. Köyde 10 dönüm arazisi olan bir kişi şehirden hem 10 kat fazla kazanır hem de 10 kat daha mutlu olur. Köyde mutluyum, huzurluyum. Hayvanlarımla zaman geçiyorum. Benim yaptıklarımı gören komşularda hayvancılığa tarıma yöneliyor. Sadece cuma günleri Kabataş ilçe merkezine iniyorum. Diğer günlerim tarlada veya hayvanlarla geçiyor. Zenginliğin sonu yok. İnsanlar istedikçe istiyor. Milletvekili emeklisiyim. 4 çocuğum var hepsi evli. İş yapmaz otururum ama mutlu olamam. Ben köyümde toprakla mutluyum. 60 yaşından sonra insanlar zamanı kendine ayırmalı. Aşık Veysel’in Kara Toprak şiirini çok severim. Bu dünyada doyuran da ölünce altına alan da kara topraktır” dedi.

Özdemir, açılan bir çobanlık kursuna katılmak istemesine rağmen yaşı sebebiyle kabul edilmediğini de sözlerine ekledi.