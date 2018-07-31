Diğer
Kategoriler
31 Temmuz 2018 15:02

Eski vekil Eyüp Fatsa’nın acı günü

AK Parti 21, 22 ve 23.

Eski vekil Eyüp Fatsa’nın acı günü

31 Temmuz 2018 15:02

Dönem eski Ordu Milletvekili Eyüp Fatsa’nın babası İsmail Fatsa vefat etti.


Eyüp Fatsa’nın babası İsmail Fatsa, Kumru ilçesi Eskiçokdeğirmen Mahallesi’nde kılınan öğlen namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verildi. Cenazeye çok sayıda siyaset dünyasından kişiler katılırken eski vekil Eyüp Fatsa gelen taziyeleri kabul etti.


Fatsa burada yaptığı açıklamada, "Cenazemize bizzat katılan, bizleri telefonla arayan, sosyal medya aracılığıyla taziyelerini bildiren herkesten Allah razı olsun. Babamın mekanı cennet olsun" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ORDU HABERLERİ
ORDU HAVA DURUMU
30
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Perşembe
    29°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç