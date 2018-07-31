Eski vekil Eyüp Fatsa’nın acı günü

Dönem eski Ordu Milletvekili Eyüp Fatsa’nın babası İsmail Fatsa vefat etti.

Eyüp Fatsa’nın babası İsmail Fatsa, Kumru ilçesi Eskiçokdeğirmen Mahallesi’nde kılınan öğlen namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verildi. Cenazeye çok sayıda siyaset dünyasından kişiler katılırken eski vekil Eyüp Fatsa gelen taziyeleri kabul etti.

Fatsa burada yaptığı açıklamada, "Cenazemize bizzat katılan, bizleri telefonla arayan, sosyal medya aracılığıyla taziyelerini bildiren herkesten Allah razı olsun. Babamın mekanı cennet olsun" dedi.