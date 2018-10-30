Esnaf Kefalet Kooperatifinden toplu taşımaya katkı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde şehir merkezine yakın noktalar olan Eskipazar, Karacaömer, Uzunisa ve Yıldızlı Mahallelerine yönelik toplu taşıma yapacak olan 4 taşıma kooperatifinin dönüşümü için 11 milyon liranın Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi aracılığıyla temin edileceği açıklandı.

Ordu Valisi Seddar Yavuz başkanlığında, Ordu Büyükşehir Belediyesi, Emniyet, Jandarma, Şoförler Odası ve Servis Taşıyıcıları Kooperatifi temsilcilerinin katılımıyla bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda Ordu Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Adem Yavuz'dan yaşanan sıkıntı ve sorunları dinleyen Vali Yavuz, tek tek not aldı ve katılımcılardan da yaşanan sorunlarla ilgili çözüm önerilerini değerlendirdi. Vali Seddar Yavuz, toplantıda S plakalı araçlarda zorunlu olan 22 yaş lise mezunu rehber personel konusu ile M plakalı araçlarda olması gereken engelli koltuk konusunun görüşülerek komisyona havale edildiğini söyleyerek, ”Havaalanı giriş ve çıkışında durak olmasına rağmen cep bulunmuyor. Bu konuda Karayolları ve Büyükşehir Belediye Başkanlığımızdan gerekli düzenlemeyi yapmalarını istedik” dedi.

Vali Yavuz, Uzunisa, Eskipazar, Karacaömer ve Yıldızlı Kooperatiflerinin gelecek yılın ilk yarısında toplu taşıma sistemine dahil edilmesi ve yeni otobüslerin alınması amacıyla sürdürülen dönüşüm projesi için Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi aracılığıyla 11 milyon kredi temini sağlanması noktasında gerekli girişimlerde bulunacaklarını açıkladı.

Valilik toplantın salonunda yapılan toplantıya, Vali Seddar Yavuz, Ordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, Vali Yardımcısı Adem Öztürk, İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, İl Jandarma Komutanı Albay Tolunay Başer, İl Milli Eğitim Müdürü Kutlu Tekin Baş, Trafikten Sorumlu Müdür Yardımcısı Mehmet Hacıhasanoğlu, Trafik Şube Müdürü Mehmet Ali Garip, Jandarma Trafik Şube Müdürü Mustafa Çiftçi, Ordu Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Adem Yavuz katıldı.

Toplantıda ayrıca J plakalar, taksici esnafların problemleri ve korsan taşımacılık ile mücadele konusunun da masaya yatırıldığını belirten Vali Yavuz, bu konuda da emniyet ve jandarma trafik timlerine görev verildiğini, gerekli çalışmaların başlatıldığını kaydetti.