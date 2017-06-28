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28 Haziran 2017 14:35

Esnaf kendini yeniliyor

Fatsa Özel Sanayi Sitesi Başkanı Yusuf Kaynar, “Ticarette yenilik yapan esnaflar daha çok kazanıyor.

Esnaf kendini yeniliyor

28 Haziran 2017 14:35

Bu anlamda sanayi sitesi esnaflarımız kendilerini yenilendiler. Son sistem araç ve gereçleriyle hizmet vermeye başladılar” dedi.


Başkan Yusuf Kaynar yaptığı açıklamada, “Sanayimizde her alanda hizmet veren esnafımız var. Tek isteğimiz sanayimizi daha da fazla büyütmek fakat arsa sıkıntımız olduğu için bu imkanımız yok. Genel olarak sanayimizdeki ustalarımızın işleri iyi. Bunun nedeni buraya gelen müşterilerimize özel ilgi gösterip işlerini en iyi şekilde yapmamızdan kaynaklanıyor. Artık yeni nesil ustaların gerekli eğitimleri alarak burada herhangi bir sorunla karşılaştıklarında çözüm bulabilecek şekilde yetişmeleri gerekiyor. Araba sektörü genel olarak her zaman gelişen bir sektördür. Bu sektörde her zaman yenilikçi olmak gerekiyor. Geçen yıl Ramazan ayında yaşanılan sel felaketinde burada esnaflarımız büyük sıkıntılar yaşadılar. Sel baskınları esnaflarımıza büyük zararlar verdiler. Fakat kısa sürede kendilerini toplayarak ticaretlerini yapmaya devam ettiler. Devletten destek bekledik fakat istediğimiz destek gelmediği için biraz üzgünüz. Hizmet için elimizden geldiği kadar burada yönetim kurulu üyelerimizle birlikte çalışıyoruz” diye konuştu.




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