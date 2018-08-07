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07 Ağustos 2018 12:07

Esnaf odası üyelerine hijyen eğitimi verildi

Fatsa Gıda Maddeleri ve Satıcıları Esnaf Odası, üyelerine hijyen eğitimi verdi.

Esnaf odası üyelerine hijyen eğitimi verildi

07 Ağustos 2018 12:07


Fatsa Belediyesi Kültür Sarayında, fırınların uzantısı olmayan bakkal, büfe ve benzeri yerlerde ekmekle temas edenlerin hijyen eğitimleri gerçekleşti. Fatsa Gıda Maddeleri ve Satıcıları Esnaf Odası Başkanı Fatih Arslan eğitimler sonrası yaptığı açıklamada, “Hijyen eğitimi insan sağlığı için çok önemlidir. Bu sebeple üyelerimizin bilgilendirilmeleri için bu tip çalışmaların devam edecek. Hijyenin üretimden tüketime kadar geçen her aşamasında yer alan tüm meslek dallarımız için gereklidir. Halkımızın sağlığı için, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile belediye yetkililerince denetimlerin üzerinde hassasiyetle duruluyor” dedi.


Eğitimler, Ordu İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden Ziraat Mühendisi Ünal Keskin, Fatsa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden Gıda Mühendisi Halil Oruç, Ordu Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Genel Sekreteri Hayri Akyol tarafından verildi.




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