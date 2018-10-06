Esnafa 'temerrüt' uyarısı

Fatsa Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ayhan Baş, esnafa temerrüt uyarısında bulunarak, “Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifinden kullanılan kredilerin vadesinde ödenmeyen taksitlerinin temerrüt faiz oranı yüzde 30'dan yüzde 45'e çıkarıldı” dedi.

Ayhan Baş yaptığı açıklamada, “Son dönemde ülkemizde yaşanan gelişmeler üzerine temerrüt faiz oranlarında artışa gidildi. Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifinden kullanılan kredilerin vadesinde ödenmeyen taksitlerinin temerrüt faiz oranı yüzde 30'dan yüzde 45'e çıkarıldı. Temerrüt faizlerindeki yüzde 15'lik artış üzerine Fatsa Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi olarak bin 700 üyemize bilgilendirme mesajı gönderdik” ifadelerini kullandı.

Kredi taksitini zamanında ödeyen esnaf için herhangi bir faiz değişikliğinin olmadığının altını çizen Baş, “Üyemiz vadesini 1 gün dahi geçirse bu 1 gün, 2 gün, 3 gün olabilir. Geçirdiği gün sayısı kadar taksit miktarına yüzde 30 günlük banka gecikme faiz uygulanıyor. Üyelerimizden kredi taksitlerini zamanında ödemelerini istirham ediyoruz. Yüzde 45'ten ödeme durumuna düşmesinler. Kendi menfaatleri için günü gününe yatırmalarını özellikle rica ediyoruz. Biz bunu üyelerimize de bildirdik. Bu yüzde 45'lik faiz takipli dediğimiz gününde ödemeyen üyelerimizi ilgilendiriyor. Normal ödeyen üyeler için problem yok faiz oranımız yıllık yüzde 5'tir” diye konuştu.