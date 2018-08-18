Esnafların bayram alışverişi beklentisi

Bölgede bir ekonomik durgunluk yaşandığını ifade eden Başkan Paşalıoğlu, “Yaşanan sel felaketi gerçekten bölgede ciddi derede zarar verdi. Ayrıca ekonomik dalgalanmalarda piyasalarda durgunluğu yaşatıyor. Bu bayram öncesi beklentisi çok büyük esnaflarımızın. Vatandaşlarımızın çoğu fındık bahçelerinde ve özellikle arife gününde alış verişe çarşıya ineceklerdir. Bu esnaflarımız için büyük bir hareketlilik olacaktır. Esnaflarımıza bu hareketlilik cansuyu olacaktır. Fındığında bu dönemde olması ekonomik olarak katkı sağlayacaktır. Fatsalı esnaflarımız artık bilinçli esnaflar ve artık ekonominin durumuna göre hareket ediyorlar” dedi.

Paşalıoğlu, Fatsalı vatandaşların kendi esnaflarından alışveriş yapması çağrısında da bulundu.