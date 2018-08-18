Diğer
Kategoriler
18 Ağustos 2018 13:57

Esnafların bayram alışverişi beklentisi

Fatsa Giyim Odaları Başkanı Cemal Paşalıoğlu, “Kurban Bayramı öncesinde esnaflarımız büyük bir hazırlık yaptılar ve müşterilerini bekliyorlar” dedi.

Esnafların bayram alışverişi beklentisi

18 Ağustos 2018 13:57


Bölgede bir ekonomik durgunluk yaşandığını ifade eden Başkan Paşalıoğlu, “Yaşanan sel felaketi gerçekten bölgede ciddi derede zarar verdi. Ayrıca ekonomik dalgalanmalarda piyasalarda durgunluğu yaşatıyor. Bu bayram öncesi beklentisi çok büyük esnaflarımızın. Vatandaşlarımızın çoğu fındık bahçelerinde ve özellikle arife gününde alış verişe çarşıya ineceklerdir. Bu esnaflarımız için büyük bir hareketlilik olacaktır. Esnaflarımıza bu hareketlilik cansuyu olacaktır. Fındığında bu dönemde olması ekonomik olarak katkı sağlayacaktır. Fatsalı esnaflarımız artık bilinçli esnaflar ve artık ekonominin durumuna göre hareket ediyorlar” dedi.


Paşalıoğlu, Fatsalı vatandaşların kendi esnaflarından alışveriş yapması çağrısında da bulundu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ORDU HABERLERİ
ORDU HAVA DURUMU
29
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç