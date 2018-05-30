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30 Mayıs 2018 11:31

Esnafların Ramazan Bayramı beklentisi

Fatsa Giyim Eşyaları Esnaf Odası Başkanı Cemal Paşalıoğlu, Ramazan ayının gelmesi ile birlikte esnafların işlerinde durgunluk yaşandığını ve işlerinin açılması için bayramı beklemeye başladıkları ifade etti.

Esnafların Ramazan Bayramı beklentisi

30 Mayıs 2018 11:31


“Esnaflarda genel olarak Ramazan durgunluğu yaşanıyor” diyen Fatsa Giyim Odaları Başkanı Cemal Paşalıoğlu, "Özellikle giyim sektöründe hizmet veren esnaflar umutlarını bayrama bağladı. Yaşanan durgunluğun bayramda aşılmasını bekliyoruz. İnşallah, bayramdan çok ümitliyiz” dedi.


Paşalıoğlu, “Ramazan ayının ilk 15 günü giyim sektöründe durgunluk oluyor. Bu durum esnafımızı olumsuz etkiliyor ancak bayrama yakın işlerin açılacağından umutluyuz” diye konuştu.


Ramazan ayı olmasının yanında hava sıcaklığının da işleri etkilediği ifade eden Başkan Paşalıoğlu, “Vatandaşlarımız, Ramazan nedeniyle gündüz saatlerinden daha çok iftardan sonra dışarı çıkıyor. İftar saati de geç olduğu için her esnafımız iftardan sonra iş yerini açmıyor” dedi.


Fatsalı esnaflardan Ergin Arı ise, “Bayram haftası öncesinde stoklarımızı yaptık ve müşterilerimize özel fiyatlarla kampanyalar yaparak sunacağız. Genel bir durgunluğu bugünlerde yaşıyoruz. Bayramdan çok beklentimiz var. Tüm esnaflarımıza hayırlı satışlar diliyorum” diye konuştu.




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