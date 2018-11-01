Evde yemek yedikten sonra fenalaştılar: 1 ölü

Ordu'nun Akkuş ilçesinde evde yemek yedikten sonra fenalaşan 4 kişiden biri olan 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Olay, Akkuş ilçesi Salman Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Dağyolu mevkisindeki evlerinde yemek yiyen anne Şehri Varlı (52), oğlu Şinasi Varlı(16), yakınları Şakir Şen (62) ve Mesut Çamaoğlu (28) fenalaştı. Samsun Salıpazarı Devlet Hastanesine kaldırılan şahıslardan Şinasi Varlı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Anne Şehri Varlı Samsun'daki bir hastaneye sevk edilirken, diğerleri ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Samsun'un Canik ilçesinden gelmişler

Samsun'un Canik ilçesinden gelen 4 kişi fındık bahçesinde çalıştıktan sonra evde bulunan yemeklerden yedikten ve su içtikten sonra fenalaştıkları öğrenildi.

Soruşturma devam ediyor.