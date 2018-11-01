İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Evde yemek yedikten sonra fenalaştılar: 1 ölü

Ordu’nun Akkuş ilçesinde evde yemek yedikten sonra fenalaşan 4 kişiden biri olan 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Ordu'nun Akkuş ilçesinde evde yemek yedikten sonra fenalaşan 4 kişiden biri olan 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.


Olay, Akkuş ilçesi Salman Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Dağyolu mevkisindeki evlerinde yemek yiyen anne Şehri Varlı (52), oğlu Şinasi Varlı(16), yakınları Şakir Şen (62) ve Mesut Çamaoğlu (28) fenalaştı. Samsun Salıpazarı Devlet Hastanesine kaldırılan şahıslardan Şinasi Varlı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Anne Şehri Varlı Samsun'daki bir hastaneye sevk edilirken, diğerleri ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.



Samsun'un Canik ilçesinden gelmişler


Samsun'un Canik ilçesinden gelen 4 kişi fındık bahçesinde çalıştıktan sonra evde bulunan yemeklerden yedikten ve su içtikten sonra fenalaştıkları öğrenildi.


Soruşturma devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.