Evini su basan kadın: "38 yıllık emeğim çöpe gitti”

Su baskınlarında can kaybı yaşanmazken, maddi hasar meydana geldi.

Ordu genelinde dün gece saatlerinde etkili bir şekilde başlayan sağanak yağmur sonrası kentteki bazı evlerde ve iş yerlerine ait depolarda su baskınlar yaşandı. Durugöl Mahallesi’ndeki zemin katta bulunan bazı evler ve iş yerlerine ait depolar yarım metreden fazla su ile dolarken, içerilerinde bulunan eşyalar ve malzemeler de kullanılmaz hale geldi. Çaresiz kaldıklarını belirten vatandaşlar ise yetkililerden yardım istedi.

Evlerini su basan Abdurrahman Keskin, eşyalarının hepsinin kullanılmaz hale geldiği söyledi. Emekli olduğunu aktaran 59 yaşındaki Keskin, "Ben şimdi aldığım emekli maaşı ile bunların hangi birini yerine koyacağım, hangisini yerine getireceğim?” diye yakındı. Evlerindeki mutfak tereklerini de yeni taktırdıklarını aktaran Keskin, malzemelerin çöpe atmaktan başka çarelerinin olmadığını söyledi.

"38 yıllık emeğim çöpe gitti”

Abdurrahman Keskin’in eşi Meliha Keskin ise "38 yıllık emeğim çöpe gitti. Bu evde artık daha durulur mu? Şimdiye kadar yaptığımız bütün birikimler çöpe gitti. Bir evi düzmek kolay değil” diyerek gözyaşlarını tutamadı. Yetkililerden yardım isteyen çift, bütün eşyalarının kullanılmaz hale geldiğini ifade etti.

Öte yandan vatandaşların bazıları kendi yöntemleriyle suları boşaltmaya çalışırken, Ordu Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler, su baskınları ile ilgili çeşitli bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün resmi internet sayfasından alınan tahminlere göre, yağışların salı gününe kadar etkili olacağı görülüyor.