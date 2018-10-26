FAGİAD'dan yeni girişimcilik kursları

Konuyla ilgili açıklama yapan FAGİAD Başkanı Mehmet Serkan Erdik, “Yeni iş yeri açacak ve yeni istihdam olanakları sağlayacak olanlara devletimizin KOSGEB ve İŞKUR üzerinden sağlamış olduğu hibe ve faizsiz kredi imkanı sunan girişimcilik kurslarımızın 33. ve 34.sünü Kasım ayının son haftası ve aralık ayının ilk haftasında açacağız. Başvuruda bulunacak olan girişimcilerimiz artık başvurularını elden değil internet üzerinden e-devlet şifrelerini kullanarak yapacaklardır. Kısaca başvurularını e-devlet kapısına girip girişimcilik kursları kısmını arayıp çıkan ekrandaki bilgileri doldurmaları gerekmektedir. FAGİAD olarak Fatsa ve çevre ilçelerden kurs açılması noktasında yoğun talepler almaktaydık. Bu talebe cevap vermek için 2018'in son kurslarını açarak devletimizin sağlamış olduğu bu imkanı yeni girişimcilere sunmak istiyoruz“ dedi.

"KOBİ'ler sıkıntılı bir süreçten geçiyor"

Başkan Erdik şöyle konuştu:

“Malumunuz üzerine ülkemizin genelinde yaşanan ekonomik durgunluğun yansımaları bölgemizde ve Fatsamızda fazlasıyla hissedilmektedir. Küçük ve orta ölçekli esnafımızın bu zorlu süreci aşmak için bankaların kredi imkanı sağlaması veya devletimizin borç öteleme ve faizsiz kredi imkanı sağlaması gibi seçenekler devreye girmiştir. Yükselen döviz kuruna bağlı olarak faiz oranlarındaki büyük artışlar KOBİ'lerimizin banka üzerinden alınan kredi imkanından faydalanmalarını olanaksız hale getirmiştir. Devletimizin yetkili bakanlık üzerinden KOSGEB'den alınan faizsiz kredileri 12 ay ertelediğini açıklamıştır. Yine İŞKUR üzerinden istihdam sağlanacağı açıklanmıştır. Fakat sağlanan bu imkanların hali hazırda yeterli olmadığı görülmektedir. Bizlerin beklentisi ticaret hayatının tabiri caizse kılcal damarları olan KOBİ'lerimize daha fazla destek sağlanması, SGK primlerinde indirime gidilmesi ve düşük faizli krediden daha çok esnafımızın faydalanmasıdır."