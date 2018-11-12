Fatih Han Ünal, Ordu Büyükşehir Belediyesi aday adayı oldu

AK Parti'nin kuruluşunun ardından Ordu Merkez İlçe Başkanlığı Yönetimi Kurulu Üyesi, Ordu Belediye Meclis Üyeliği, İl Başkan Yardımcılığı, İl Başkanlığı ve Ordu Milletvekilliği görevlerinde bulunan Fatih Han Ünal, Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adaylığı için başvuru yaptı. Başvuru dosyasını AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin'e teslim eden Ünal yaptığı açıklamada, “Ordu'yu tek akılla değil ortak akılla yöneteceğiz” dedi.

Adaylık başvurusunun ardından bir açıklama yapan Ünal, "Bizim anlayışımızda sevgi var, bizim defterimizde hoşgörü var. Birlik ve beraberlik anlayışı var. İstişare ile karar almak var. Halkımızla birlikte hedefe kilitlenip ona ulaşmak var. Eğer adaylık tecelli ederse Ordu'yu karış karış gezmiş bir kardeşiniz olarak ben bilgi ve becerilerimi hemşehrilerimizin hizmetine sunma imkanı bulacağım” diye konuştu.

Ünal, konuşmasının devamında şunları söyledi:

“Birlik ve beraberlik içerisinde Ordu'yu geleceğe daha iyi taşıyacağımıza inanıyorum. Kolektif çalışmamız birlik ve beraberliğimiz Ordu'nun geleceğine etki edecek ve daha iyi bir Ordu'yu ortaya çıkaracaktır. Ordu'yu daha iyi bir geleceğe taşıyabilmek için ise istişare kültürü vazgeçilmez ilkemiz olacak. Bu değerli prensibi asla geri plana atmadım. Milletvekillerimizle, teşkilatlarımızla, ilçe belediyelerimiz ile kadın kolları ve gençlik kollarımızla hatta sandık görevlilerimize kadar, STK'larımızla, ilimizin bütün kurum ve kuruluşlarıyla beraber uyumlu çalışma içerisinde olacağız. Başında söylediğim gibi asla tek akılla değil ortak akılla hareket edeceğiz. Talip olacağım makam milletin emanetidir ve bu emanete sadık kalacağımı belirtmek isterim.”