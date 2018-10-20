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Fatsa 1. Zeka Geliştirici Ahşap, Akıl ve Strateji Oyunları büyük ilgi

Fatsa Belediyesi organizesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle Fatsa 1.

Zeka Geliştirici Ahşap Akıl ve Strateji Oyunları öğrenciler tarafından büyük ilgi gördü.


Fatsa Belediye Başkanı Muharrem Aktepe, Kültür Sarayına giderek zeka oyunlarıyla ilgili firma yetkilisinden bilgi aldı ve bazı zeka oyunlarından da oynadı. Başkan Muharrem Aktepe, belediye sosyal ve kültürel etkinlikleri kapsamında Fatsa 1.Zeka Geliştirici Ahşap Akıl ve Strateji Oyunları'nı ilçeye getirdiklerini belirterek, “Bu etkinliğimize ilçemizdeki okullardan sırayla öğrenciler guruplar halinde geldiler ve zeka oyunları oynadılar. Burada birbirinden ilginç zeka oyunları gördük. Katılım gösteren tüm okullarımıza teşekkür ederim” dedi.


Fatsa 1.Zeka Geliştirici Ahşap Akıl ve Strateji Oyunları Belediye Kültür Sarayında gerçekleşti. 32 çeşit zeka oyununun yer aldığı Fatsa 1.Zeka Geliştirici Ahşap Akıl ve Strateji Oyunları'nın en özelliği hepsinin ahşap olması.

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