Fatsa AK Parti’de bayramlaşma programı

Gerçekleşen bayramlaşma töreninde AK Parti İlçe Başkanı Abdullah Uçar’ın selamla konuşmasının ardından konuşan Fatsa Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan yerel gündem ile ilgili bilgiler verdi.

’Bu sene tamamen yatırım yılı olacak’

Yaz aylarının gelmesiyle bundan sonra çok daha yoğun çalışacaklarını belirten Fatsa Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan, “Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte Fatsa’da merkez ve kırsal olmak üzere bu sene tamamen yatırım yılı olacak. Bu sene Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte Fatsa, Altınordu ile beraber 19 ilçe içerisinde en fazla yatırımı alan bir ilçe durumunda. Büyükşehir Belediyemizin programına koyduğu yatırım bedeli 100 milyon lirayı bulacak. Bu dönemde en önemli yatırımlardan bir tanesi Estetik Şehir projesi ve Kentsel Dönüşüm Projesi. Kentsel dönüşüm projesinde en önemli yatırım 30 milyon liraya mal olacak olan Cumhuriyet Meydanı projesi. Huzurevi projemiz Büyükşehir Belediyemiz desteği ile inşallah bu sene bitecek. Hayvan pazarı mezbahane projesi Ordu’da tek olan proje. Mezbahane projemizde 300 kişi istihdam edilecek. Hayvan Pazarı burada sektörü yeniden canlandıracak” dedi.

’Cefa çekmeden sefa sürmek yok’

Büyükşehir Belediyesi ile bu sene Fatsa’da 100 kilometre sıcak asfalt programı yaptıklarını ifade eden Başkan Anlayan, “Bunun 35 kilometresi Fatsa merkezde, 65 kilometresi ise kırsalda. Yol çalışmalarının uzun sürmesi bütün kurumların altyapıyı aynı zamanda yapmasından kaynaklandı. Biz bu sene sabır diyoruz, bu sene sabır yılı. Sabır büyük bir imtihan. Cefa çekmeden sefa sürmek yok. Bu yaz sezonunda yol çalışmaları bittiğinde inşallah çok temiz bir şehir ortaya çıkacak. Gün bugün bizler de kendi imkanlarımızla beraber Büyükşehir Belediyemiz de ortak çalışıyoruz ama bu işin lokomotifi Büyükşehir Belediyemiz. Bu birliktelik ve uyum ile inşallah Fatsa’mız kazanacak. Ben desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Enver Yılmaz’a bir kez daha teşekkür ediyorum. Halkımız bize güvendi inşallah mahcup etmeyeceğiz” diye konuştu.

AK Parti Ordu Milletvekilleri Ergün Taşçı ve Oktay Çanak da siyasi gündemle alakalı konuşmalar yaptılar.

Bayramlaşma programına AK Parti Ordu Milletvekillerimiz Oktay Çanak ve Ergün Taşçı, Fatsa Belediye Başkanımız Hüseyin Anlayan, AK Parti İlçe Başkanı Abdullah Uçar, Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Çoruh ve çok sayıda partili katıldı.

Bayramlaşma daha sonra sona erdi.