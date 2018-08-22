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22 Ağustos 2018 19:41

Fatsa AK Parti’de bayramlaşma programı

AK Parti Fatsa İlçe Teşkilatı organizasyonunda parti binasında AK Parti Ordu Milletvekilleri Şener Yediyıldız ve Ergün Taşçı’nın da katılımları ile programı gerçekleşti.

Fatsa AK Parti’de bayramlaşma programı

22 Ağustos 2018 19:41


Gerçekleşen bayramlaşma töreninde AK Parti İlçe Başkanı Cenan Kır’ın selamlama konuşmasının ardından konuşan Fatsa Belediye Başkanı Muharrem Aktepe, yerel gündem ile ilgili bilgiler verdi.


AK Parti Ordu Milletvekilleri Şener Yediyıldız ve Ergün Taşçı’da siyasi gündemle alakalı konuşmalar yaptı.


Bayramlaşma programına Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, AK Parti Ordu Milletvekilleri Şener Yediyıldız ve Ergün Taşçı, İstanbul AK Parti Milletvekili Tülay Kaynarca, Fatsa Belediye Başkanı Muharrem Aktepe, AK Parti İlçe Başkanı Cenan Kır ve çok sayıda partili katıldı.




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