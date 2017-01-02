Diğer
Kategoriler
02 Ocak 2017 17:45

Fatsa Belediye binası inşaatı devam ediyor

Fatsa Belediye binası inşaatı devam ediyor

02 Ocak 2017 17:45

Fatsa Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan, yeni belediye hizmet binası inşaatında bodrum tabliye betonunun döküldüğünü söyledi.
Başkan Hüseyin Anlayan yaptığı açıklamada, “İnşaatın bodrum tabliye betonu 3 parçadan dökülecek. Şu anda ekiplerimiz birinci kısmındaki betonu döküyorlar. İlerleyen günlerde tabliye betonun tamamlanıp zemin kat, kolon demirleri bağlanacaktır. Aynı zamanda tabliye beton dökümü yapılırken yan perde dolgularının da yapımı devam ediyor. Kaba inşaatımız tüm hızıyla devam etmektedir” dedi.
Belediye hizmet binası inşaatını inşallah kazasız belasız tamamına erdirmeyi temenni ettiklerini ifade eden Başkan Anlayan, “Yeni belediye binamız gerçekten kullanımı ile ihtiyaca cevap verebilecek, çok uzun yıllar Fatsa’mıza hizmet edebilecek bir bina olacak. İnşallah mimarisi ile kullanımı ile de estetik bir bina olacak. Akıllı bir bina olacak, özellikle de Selçuklu mimarisini tercih ederek bir proje ortaya koyduk. Fatsa’mızın şehir kimliğine yeni bir güzellik katmış olacak. Şu anda hizmet verdiğimiz mevcut belediye binamız eski ve toplam kullanım alanı 2 bin 500 metrekare. Yeni belediye binamız tabii içerisinde çok farklı fonksiyonlar var. Bodrum kat alanında 120 araçlık bir kapalı otoparkımız olacak, ondan sonra zemin katta galeri katta 12 adet özel ticari alanımız, mağazamız yer alacak. Bunları satışa sunacağız. Ayrıca yine mağazaların üst katında bağımsız 12 adet özel ofisimiz olacak ve bu ofisleri de satışa sunacağız. Toplamda 12 tane galeri katlı mağaza, 12 tane ofisi satışa sunarak bu inşaatın maliyetini buradan karşılamayı planlıyoruz. Onun haricinde de geriye kalan alanda 4 katlı binamız olacak. Toplamda 4 katlı binanın her katında özellikle de son iki katında belediye binası olmak üzere toplam 5 bin metrekare belediyemizin kullanım alanı olacak. Yani şu andaki mevcut belediye binamızın 2 katı büyüklüğünde daha modern, daha kullanışlı, daha planlı bir belediye binası olmuş olacak” diye konuştu.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ORDU HABERLERİ
ORDU HAVA DURUMU
9
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    9°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    10°C
  • Perşembe
    Yağmurlu
    10°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    12°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç