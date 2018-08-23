Fatsa Belediyepor maçlarını kendi sahasında oynayacak

Lig takımlarından Ordu temsilcisi Fatsa Belediyespor’un stadındaki tadilatlar sona erdi. Fatsa Belediyespor’un lig maçlarını ilçe stadında gerçekleştireceği bildirildi.

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 1. kademe play-off müsabakasında Fatsa Belediyespor, Artvin Hopaspor’u 2-1 yenmesiyle Lig’e çıktı. Fatsa Belediyespor, stadını 3. lig standartlarına uygun hale getirmek için yapılan tadilatına ardından federasyondan gerekli onayı aldı.

Daha önce Fatsa İlçe Stadı’nda incelemelerde bulunarak stadın eksik bölgelerinin onarılması için talimat veren Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yetkilileri statta son denetlemelerini yaparak 3. Lig maçlarına uygun olduğuna dair onay verdi.

Fatsa İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Halil Bekyürek, “Stadımızda gerekli tadilatları yaparak lig maçlarının oynanacağı koşullara getirdik. TFF yetkilileri de son incelemelerini yaparak gerekli onayı verdi. Fatsa Belediyespor ilk maçını 8 Eylül Cumartesi günü saat 15.30’da Bayburt İl Özel İdare spor ile gerçekleştirecek. Kentimizin takımına başarılar diliyorum” diye konuştu.