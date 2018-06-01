Fatsa Belediyesi Ramazan etkinlikleri

Fatsa Belediyesinin 15 Temmuz Özgürlük Meydanı’nda devam ettirdiği Ramazan etkinliklerinin 16. akşamı yerel tiyatro sanatçısı İlker Taze’nin meddah gösterisi ile başladı. Daha sonra sahneye çıkan ünlü tiyatro oyuncusu Barbaros Uzunöner ‘Türk müsün canım’ isimli stand-up gösterisinde yaptığı esprilerle Fatsalıları güldürdü.

Ünlü oyuncu Barboros Uzunöner yaklaşık 45 dakika sahne performansı sergiledi. Barboros Uzunöner’in gösterisi sonrası Fatsa Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Eroğlu gecenin anısına kendisine bir plaket takdiminde bulundu. Başkan Yardımcısı İbrahim Eroğlu Barboros Uzunöner’e ilçeye teşriflerinden dolayı teşekkür etti.

Öte yandan, AK Parti Ordu Milletvekili Ergün Taşçı da 15 Temmuz Özgürlük Meydanı’na gelerek esnaflar ve vatandaşları ziyaret etti. Milletvekili Ergün Taşçı’ya Fatsa Belediye Başkanı Muharrem Aktepe, AK Parti Fatsa İlçe Başkanı Cenan Kır ve partililer eşlik etti.