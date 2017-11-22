Fatsa Belediyesi Spor Kompleksi yenilendi

Fatsa Belediyesi Spor Kompleksi Müdürü Fazıl Şahin yaptığı açıklamada, “Kompleksimizde genel bakım tadilatı gerçekleştirdik. Restoran bölümünde özellikle birçok yenilik yaparak Fatsalıların ve bölge halkına farklı tatlara da hizmete açtık. Pide, lahmacun ve kebap çeşitlerini artık tesisimizde yapıyoruz. İç mekan ve tasarımı yeniden yenileyerek daha kullanışlı bir alan elde ettik. Kapasitemiz 200 kişi daha da arttı. 5 ay kapalı kaldık ve özellikle yarı olimpik havuzumuz başta olmak üzere hamam ve fitness salonlarımız yeniledik. Hijyene önem veren bir kurumuz ve devamlı bakımlarını sık aralıklarla yapıyoruz. Fatsa Belediyemize yaklaşık 8 milyon TL’ye mal ve içinde Osmanlı Hamamı, Yarı Olimpik Yüzme Havuzu ve Fitness Salonları olan Spor Kompleksi herkesin takdirini kazanıyor. Kompleksimiz tüm bölgeye hizmet veriyor. Trabzon, Giresun ve özellikle de Samsun’dan çok sayıda müşterimiz buraya gelerek yararlanıyorlar. Hafta içi genel olarak bayan müşterilerimiz erkeklere göre daha fazla geliyorlar. Hafta sonları da erkek müşterilerimiz daha fazla oluyor. Hafta için tesisimizi saat 14.00’te açıyor, gece 23.00’te kapatıyoruz. Havuzumuz pazartesi ve perşembe günleri erkeklere, salı ve cuma günleri bayanlara yönelik oluyor. Buraya gelen konuklarımıza şunu söylemek istiyorum. Havuzumuz tek olduğu için erkek ve bayan günlerini ayrı tutuyoruz. Diğer fitness ve hamamlardan her gün kullanıcılarımız erkek ve bayan olmak üzere yararlanabilirler” diye konuştu.

Fatsa Belediye Başkan Yardımcısı Muharrem Aktepe ise, “On binlerce kişiye hizmet eden ve il dışından özellikle Samsun ve Giresun illerinden çok fazla kişi tarafından ziyaret edilen tesisimizde sauna, hamam, yarı olimpik yüzme havuzu gibi birçok faaliyetin yanı sıra restoran, kafe ve çocuk parkı hizmeti de veriliyor. Hizmet ve personel kalitesiyle de Karadeniz Bölgesi’nin örnek tesislerinden biri olan spor kompleksimiz, bölgenin ekonomik girdisinin artmasına da olanak sağlıyor. Tadilat yaptık ve bölgemize yeni hizmetleriyle tekrar açtık” ifadelerini kullandı.