Fatsa Belediyesi yeni binası yılsonuna tamam

Fatsa Belediye Başkanı Muharrem Aktepe, yeni hizmet binası inşaatında dış cephede cam montajının 15 gün içerisinde tamamlanacağını belirterek, “Yeni binamızda inşaat çalışmaları son hızla devam ediyor. Müteahhit firma belediye inşaatında hem dış cephede hem de iç yapıda çalışmalarını sürdürüyor. Camların da montajının başlamasıyla Selçuklu mimarisi projesinde yapılan binamızın güzel görüntüsü ortaya çıkmaya başladı. Fatsa ilçemize 120 araçlık otoparkı olan çok güzel bir belediye hizmet binası kazandırıyoruz. Bu yılsonuna kadar yeni binamıza geçmeyi hedefliyoruz. En az 50-60 yıl daha ilçemize konforlu bir şekilde hizmet verecek bir belediye hizmet binası yapıyoruz” dedi.