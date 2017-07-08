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08 Temmuz 2017 11:31

Fatsa Belediyesinden "derelere çöp atmayın" uyarısı

Fatsa Belediye Başkan Yardımcısı Muharrem Aktepe, vatandaşlara derelere çöp atmamaları konusunda uyarılarda bulundu.

Fatsa Belediyesinden

08 Temmuz 2017 11:31


Fatsa’nın temizliği için gece-gündüz çalıştıklarını ifade eden Muharrem Aktepe, “Vatandaşlarımıza daha yaşanabilir Fatsa için hizmet vermeye çalışıyoruz. İlçemiz bu aylarda yoğun nüfus alıyor ve dolayısıyla bu yoğun nüfusun bir takım olumsuzlukları da olabiliyor. Biz periyodik olarak derelerimizin temizliğini yapıyoruz ancak kendini bilmez kişiler yine ellerine ne geçerse derelere atmaya devam ediyor. Vatandaşlarımızı derelerimize çöp atmamaları konusunda uyarmak istiyorum. Bizler bu şehri temiz tutalım ki gelecek nesillerimizde bundan istifade etsin. Lütfen derelerimize çöplerimizi ve ambalaj atıklarımızı atmayalım. Vatandaşlarımız derelere çöp atanları gördüğünde Belediyemiz Zabıta Müdürlüğüne haber versin. Fatsamız için biraz daha duyarlı olalım” dedi.




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